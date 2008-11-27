ШОК! Лобода упала с аттракциона (ФОТО)

Один из вопросов, который интересует модную публику на сегодняшний день - будет ли Светлана Лобода принимать участие в Украинских сезонах моды в следующем году. Ведь весной этого года артистка разработала и запустила в массовое производство собственную линию одежды «F*ck the Macho», которая пользуется большим успехом, и на вырученные деньги с которой Лобода вместе с Аланом Бадоевым сняла новый клип на песню «За Что?». Вот и решила Светлана посмотреть, что же интересного предлагают европейские дизайнеры и с этой целью посетила Ригу. Вечером Светлана смотрела показы, а днем изучала город. Увидев в центре города аэродиум - аттракцион создающий имитацию свободного полета. Лобода не смогла пройти мимо и одев защитный костюм и шлем рванула на безумный поток воздуха. Подобный аттракцион используют космонавты и лётчики. Светлана взлетела так высоко, что не рассчитав свои силы, сбилась с направления и поток ветра вынес ее за пределы аттракциона, Лобода упала на батут и травмировала руку. Мгновенно появились медики скорой помощи и оказали всю необходимую помощь певице. Светлана в такой ситуации даже сумела пошутить. «Как быстро работает европейский медицинский персонал, в Украине приехали бы в том случае, если бы я свернула шею», - съязвила Света.