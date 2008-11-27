Невезучая «Женщина-кошка» Холли Берри… (ФОТО)

Теперь у нее – другая история и другой процесс трансформации в суперменшу. До поры до времени Пэйшнс Филипс работает скромной художницей в компании героини Шерон Стоун, но в не самый удачный день, она узнает преступную тайну своих работодателей за что и платиться жизнью. Впрочем, умереть ей не дают и она мистическим образом превращается в женщину со сверхспособностями: с огромной скоростью передвижения, ловкостью и чутьем кошки. И еще – с жаждой мести. Роль была написана для Эшли Джадд, но актриса отказалась. Затем появилась кандидатура Николь Кидман, да и Мишель Пфайффер, уже побывавшей в данной ипостаси на съемках «Возращение Бетмена» не осталась без внимания продюсеров. Но Пфайффер, видимо, не захотелось опять днями находиться в костюме из латекса, а у Кидман просто не было времени. Впрочем, итоговый выбор создателей оказался очень удачным – Холли Берри и в жизни обладает очарованием и природной грацией. Как и любая кошка. Правда, это не помешало ей в очередной раз на съемках травмироваться головой об кинооборудование. При работе над фильмом, который 29-го ноября увидят зрители «1+1» были задействованы 43 дрессированные коши и одну из них Берри оставила себе. Наверное, как память.