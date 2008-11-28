«Ментовские войны-3» продолжаются

С 1-го октября в эфире «1+1» - премьера нового сезона «Ментовские войны-3». В городе начинаются нападения на инкассаторов, причем каждое преступление сопровождается убийством. Злоумышленники работают по хитрой и трудновычисляемой схеме и охоту за преступной бандой начинают все – и милиция, и спецслужбы, и местный криминал и даже журналисты. Вскоре выяснятся, что к делу причастна китайская мафия и сотрудникам правоохранительных органов, которые и так работают в режиме аврала, приходится учитывать и этот внезапный фактор. Впрочем, рассчитывать героям Александра Устюгова и Александра Лисицына приходится только на себя, потому что кто угодно может оказаться оборотнем в погонах, а вот они уже прошли и огонь, и воду и медные трубы. Сперва актер « Творческой мастерской», артист советской закалки Александр Лисицын не очень серьезно отнесся к идее сниматься в сериалах. Во время гастролей в Питере, менеджер по кастингу киностудии «Панорамы» еле уговорила хмуорого актера сфотографироваться для фотопроб. А через полгода его пригласили в сериал компании «Не ссорьтесь, девочки», с чего и началась взаимная любовь актера и киностудии. По мнению Александра Лисинына, работать в сериалах для драматического актера очень трудно. «Когда меня вызвали в первый раз на подбор костюма, грима, хотел встретиться с режиссером. "Потом, потом..." — сказали на студии, - рассказывает он. - Приехал на съемки, увидел режиссера и хотел было поговорить о роли, прорепетировать. "А зачем? — удивился режиссер. — Сразу в кадр". Один актер на съемочной площадке даже сказал: "Черт знает, зачем я четыре года учился в институте?!". Но вот «Ментовские войны», в которых актер снимается уже в течение четырех лет, Лисицын считает настоящим кино. Александр Утюгов тоже не думал, что с «Ментовскими войнами» все так обернеться в его жизни. Во-первых, на момент проб он только-только закончил Щуку, а во-вторых, на роль Романа Шилова уже был утвержден другой актер. Но его актерская судьба была к нему благосклонна и, благодаря этому проекту, Устюгов стал действительно звездой. После жизни в стиле «бедного художника», и путешествия из Казахстана в Москву автостопом это ощутилось особенно ярко. С недавних пор Александр сменил ходьбу на транспорт, о котором мечтал всю жизнь – собственный мотоцикл Honda. «Второй сезон катаюсь, - с гордостью говорит он, - В прошлом году ездил аж до февраля, благо погода позволяла. Марку и модель мотоцикла выбрал быстро, а потом мучительно долго искал по всем странам мира. Остановился на Америке. Три с половиной месяца ждал, когда привезут. А вот его синий цвет был для меня полной неожиданностью. Сначала я хотел классический, чёрный. Но потом решил, что это слишком банально, а синий - яркий и ночью смотрится красиво. Не сомневаюсь, что у мотоциклов есть душа. Причем чем старше он, тем одушевленнее. Чаще барахлит, показывает характер. Вот и сейчас не горит фара, а подъезжаешь к сервису - все в порядке. Синдром стоматолога».