Экс-солистка «Виа Гры» устроила секс-танцы (ФОТО)

На сцену Вера вышла в супероткровенном расшитом золотом наряде, из-под которого то и дело выглядывало нижнее белье. Звезда зажгла зал «с полуоборота». Секс-танец Веры заставил заволноваться даже самых крепких поклонников. - Что такое боль? Что такое рай? Знают эти двое,- эротично пела Вера, заводя зал. Брежнева сексуально пела и танцевала. Фанаты были в восторге от выступления экс-«ВиаГры».