Группа «Hollywood» косит под Билык и «ВИА Гру»

Всем известно, что в шоу-бизнес просо так не попадёшь. Эту прописную истину подтвердили своим примером и девушки из вышеуказанной группы. Если кто-то думает, что Никитин вкладывает в развитие трио сумасшедшие деньги, то ошибается. В новом клипе «Котик» красавицы продемонстрировали своих влиятельных покровителей. Сцены с богатыми мужчинами снимали рано утром, потому пресса не смогла пообщаться лично с будущими женихами участниц группы. Девушки отказываются говорить о своих покровителях, и лишь одна Олеся честно призналась, что ей помогает мужчина, который намного старше её. Правда, певица говорила настолько размыто, что трудно было понять в каком плане он её опекает. «У меня, например, это взрослый друг, он действительно снялся в нашем клипе, но попросил не разглашать его имени. Кто его знает, тот узнает, остальные пусть думают, что это актёр. Он помогает мне по жизни советами, без него я сделала бы много ненужных ошибок», - рассказывает самая разговорчивая участница рыжеволосая Юля. К слову, Юля раньше участвовала в группе «7 небо», потому имеет опыт выступления на сцене. О кризисе девушки тоже не забыли упомянуть, оказывается на них он абсолютно не влияет. Количество концертов у них не уменьшилось, а наоборот. Мало того, у них клубный тур по Украине. По их словам, концерты не отменяются и они очень востребованы. Группу «Hollywood» совсем не смущает, что песня «Котик» уж очень напоминает песню «Зайчик» в исполнении главной секс-бомбы страны Даши Астафьевой. «Сейчас в стране такая напряжённая обстановка, людям нужно расслабиться, потому это нормально, что мы не перегружаем их сложными текстами», - объясняют отсутствие смысла в своей песне участницы группы. Если у девушек из группы уже успело накопиться много поклонников, то для них есть радостная новость: записано уже восемь песен и в процессе записи ещё пять, потому дебютный альбом выйдет в феврале следующего года. В образах девушек наблюдался трэш, и гламур, а сама стилистика клипа напоминала видеоработу «ВИА Гры» под названием «Бриллианты». Но не только у этого трио режиссёр Александр Якименко позаимствовал идею, причёски девушек очень напоминали укладку Ирины Билык в одном из её клипов. Кстати, девушки признались, что пока ещё не успели пообщаться с Билык, Данилко, им посчастливилось подружиться только с участницами группы «Арктика» и «А.Р.М.И.Я.».