Волочкова охотится на олигархов

Там Анастасия потихоньку начала выходить из депрессии. И оживиться действительно было от чего. - Настя, Вы прекрасны! Я очень хочу с вами познакомиться поближе, - томно произнес один из гостей выставки. Окинув воздыхателя отточенным взглядом, Волочкова одобрительно улыбнулась. Респектабельный владелец судостроительной компании в черном смокинге с бабочкой Анастасии явно приглянулся. Экс-приму Большого театра вовсе не смутил такой напор. Звезда кокетливо ответила миллионеру взаимностью. - Запишите мой телефончик, - только и сказала блондинка. - Диктуй. Я позвоню, и мы с Вами вкусно поужинаем, - многообещающе произнес бизнесмен. Получив заветный номер, мужчина удалился. Настя в этот момент заметно повеселела. «Ловись, рыбка, большая и маленькая», - казалось, эту сказку Волочкова проговаривала про себя как мантру... Где еще встретишь свою судьбу, как на выставке миллионеров? После удачного знакомства красавица отправилась примерять эксклюзивные меховые изделия. - Я хочу шубку новую, - поделилась с подругой балерина. Вечер А в это время, ведущие вечера Ксения Собчак и Андрей Малахов дебоширили на сцене. Ксения Анатольевна шутила, а Малахов, который давно сработался с этой бойкой девушкой, дипломатично поддерживал коллегу. - Ну, я, как обычно, в каком-то стремном платьице пришла, а вот Малахов красавец, - на ходу импровизировала Ксения. - Ксюша, как обычно, в своем репертуаре, - прокомментировал Андрей Малахов. Нет сомнений, не придумали еще такой карман, в который Ксюша не смогла бы полезть за словом. Юмора блондинке в шоколаде не занимать. - Смотри, Андрей, скоро и нас кризис настигнет, будем с тобой детские утренники вести,- веселилась ведущая вечера.- Будешь зайчиком, а я снегурочкой. Ведущая в выражениях не стеснялась. - Аплодируйте, сволочи! - забавлялась светская львица. Официальную часть разбавил своим выступлением рэппер Тимати. Гости повеселились от души, когда во время исполнения одного из хитов на сцену выскочил незнакомец из толпы. Подвыпивший юноша показал танцорам рэпера настоящий мастер класс. - Вот так фрик шоу, -произнес в микрофон Тимати. Охранники поспешили убрать самозванца со сцены. Гости Порадовала и одновременно удивила своим новым имиджем в этот вечер Жанна Агузарова. Космическая женщина, именно так величает себя певица, перекрасилась в ярко розовый цвет. - Я хочу быть как этот ковер, - указала на персидские ковры ручной работы «марсианка». Король российской поп-сцены Филипп Киркоров заехал на Millionaire Faire ненадолго, но сразу привлек внимание публики. - Филипп, давайте партию в шахматы,- предложил артисту один из участников выставки. - К сожалению, у меня скоро самолет, - вежливо отказался Киркоров.