Воробьев дарит брошенным детям надежду (ФОТО)

«Как Посол Доброй Воли ООН я всегда поддерживаю мероприятия наших партнеров из ЮНИСЕФ» - рассказал Алексей. А если это связано с детьми – то выступать просто удовольствие – нет более благодарной публики, чем дети! Так что мы с ними всегда зажигаем и веселимся не по-детски!» И в этот раз любимец школьников и школьниц, Воробьев не ограничился обычным выступлением – он сразу же предложил всем желающим подняться и плясать вместе с ним прямо на сцене! Восторгу детей не было предела, и после выступления Леша долго общался с ребятами, раздавал автографы, а рассказывал им, что танцевать и веселиться, учиться и развиваться должны все дети, независимо от их физических возможностей главное – верить в свою мечту, идти навстречу своей цели, и тогда все получится! Самое забавное что главным помощником Алексея на концерте стал юный сын Сергея Зверева! Мероприятие проходило в актовом зале школы где он учится, и оказалось, что мальчик отвечает в школе звуковую и световую технику и отлично с ней управляется, так что у него была прекрасная возможность проявить свой талант и продемонстрировать мастерство – световое сопровождение концерта было просто супер!