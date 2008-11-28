Солистку «ВИА Гры Альбину Джанабаеву задержала милиция в два часа ночи

28 ноября 2008, 15:38

Сотрудники милиции задержали Альбину Джанабаеву в два часа ночи в центре Москвы.

Певице удалось избежать сурового наказания только благодаря обольстительной улыбке и умению кружить мужчинам головы. Несколько минут, которые Альбина провела с инспектором ГИБДД, повернули ситуацию в ее пользу, и сексапильная певица отправилась по своим делам. Как удалось выяснить LIFE.RU, Альбину Джанабаеву задержали за превышение скорости, а водителя ее личного авто едва не лишили прав за грубое нарушение. Вчера в одном из модных столичных клубов девушки из самой сексуальной группы ВИА Гра презентовали свой новый альбом. На вечеринку красавицы приехали порознь, как всегда, последней прибыла Альбина Джанабаева, непунктуальность которой уже стала предметом для шуток. Как пояснили организаторы, звезда задержалась у своего стилиста, который специально для этого вечера придумал Альбине оригинальную укладку. В коротком платье жемчужно-серого цвета с полностью открытой спиной и копной сияющих медно-рыжих волос певица сразу стала звездой вечера и, безусловно, привлекала к себе все взгляды. Следом за Джанабаевой в клуб вошел Валерий Меладзе. Складывалось впечатление, что артисты приехали если не вместе, то друг за другом. Из-за опоздания Альбины выступление ВИА Гры началось позже назначенного времени. Кроме того, девушки заставили публику ждать, долго переодеваясь в гримерке перед выходом на сцену. Перед зрителями девушки появились в откровенных нарядах из кожи, стройные ноги красоток обтягивали сексуальные чулки-сеточки. Не обошлось и без накладок с костюмами: Татьяне Котовой достались рваные колготки. Внушительных размеров дыры красовались на бедре и ягодице самой новой участницы группы, но менять чулки было уже поздно, так что Таня вышла на сцену, в чем пришлось. По окончании концерта первым покинул клуб Валерий Меладзе. Но сделать это так быстро, как хотелось бы, певцу не удалось. Из-за опоздания машину Валерия не удалось припарковать близко ко входу, так что Меладзе был вынужден ждать на улице, пока не подгонят его авто. Вскоре клуб покинула и Джанабаева. В машине певицу уже ожидал водитель, едва Альбина села на пассажирское место, иномарка резко тронулась с места и помчалась по Савинской набережной. Неизвестно, куда так спешила солистка ВИА Гры, но ее планы наружили сотрудники дорожно-постовой службы, которые остановили машину за превышение скорости. Сотрудник ГИБДД подошел к авто и потребовал у шофера документы. Тут Альбина «включила» все свое природное обаяние. Доверительно наклонившись к милиционеру через своего шофера, певица с милой улыбкой поинтересовалась у стража порядка, узнает ли он ее. Разумеется, не узнать одну из первых красавиц шоу-бизнеса не может ни один мужчина в России. И сердце строгого милиционера растаяло. Он решил не лишать водителя прав - ведь это доставило бы крайние неудобства очаровательной певице. Вопрос был решен на месте полюбовно, после чего Джанабаеву отпустили с миром. - В подобной ситуации мог оказаться каждый, - говорят представители певицы. - Ничего страшного не произошло, она не создавала аварийной ситуации, просто очень спешила с концерта домой.

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