Леонид Агутин и Анжелика Варум: Сохранять любовь помогает... секс

Только что закончился тур артистов по городам России, у Леонида вскоре выходит книга стихов «Записная книжка 69». Кроме того, весь ноябрь расписан — съемки в «Огоньках», а зимой супруги, как всегда, полетят в Майами к дочке Лизе. Несмотря на столь плотный график, Леонид и Анжелика нашли время и для интервью. На съемках и во время интервью они оба были само обаяние. Леонид нежно подшучивал над женой или трепал ее за ушко, а Анжелика смотрела на мужа с нескрываемым обожанием. - Леонид, Анжелика, фотосессия для нашего журнала началась в час ночи, а закончилась в девять утра. Накануне у вас тоже была какая-то ночная съемка. Как вы выдерживаете такой режим?

Анжелика: Хороший вопрос. После этого у нас еще был концерт, наутро самолет, потом еще один перелет... Дело привычки и энтузиазма, - отвечает певица журналу "ОК!". - Как рано вы можете встать?

Леонид: Вопрос некорректный — у нас нет разделения на день и ночь. Анжелика: Мы иногда по несколько суток не спим. Вылет может быть в шесть утра, а концерт закончится только в три ночи. Леонид: Или вылет может быть ночью, ты прилетел куда-то, а там — разница во времени и уже день. И тебе скоро выступать. Анжелика: У нас друг очень хороший работает в медицинском бизнесе в Америке. Двадцать четыре часа он не имеет права выключать телефон, все время должен быть на связи с пациентами — вдруг что-нибудь случится. И я подумала, что вот это должен быть настоящий ад. Мы хотя бы получаем позитивные эмоции от концертов: люди веселые, все-таки это праздник. Такие нагрузки очень тяжелы физически. - Как восстанавливаетесь?

Анжелика:: Отсыпаемся, когда есть время. Я могу проспать двадцать четыре часа! Встать поесть и опять лечь. Леонид: А я так не могу. Анжелика: Леня действительно не может. Он иначе расслабляется. (Многозначительно посмотрела на мужа, и оба рассмеялись.)

- При таком ритме жизни хватает сил, например, отмечать семейные даты?

Анжелика: Смотря какие. Вот с годовщиной свадьбы мы запутались. Сначала мы рожали ребенка, потом ездили в свадебное путешествие и только потом регистрировались в загсе. Леонид: Это ты запуталась. А я прекрасно помню — 18 июля 2000 года. Анжелика: Я знаю, почему Леня помнит день свадьбы. Накануне ему всегда звонит его одноклассница, наша общая подружка, и напоминает, чтобы он не забыл купить мне цветы. (Смеется.) - У Леонида и день рождения двумя днями раньше…

Леонид: Шестнадцатого июля. На самом деле мы мало что отмечаем. И это вполне объяснимо. Наша работа связана с праздниками. Грубо говоря, мы постоянно что-то с кем-то отмечаем. И трудно представить, что мы вот так сами сядем за стол и будем веселиться. Анжелика: Если и случается погулять, то, как правило, стихийно. Кто-то из друзей звонит: «Соскучились». И мы едем на дачу или на шашлыки. Если, конечно, время позволяет. Другое дело — день рождения дочери Лизы, его мы всегда отмечаем. Возим ее в Орландо, в Universal Studios, она очень это любит. А мой день рождения в этом году пришелся на наш концерт в Майами. Отработали его и в двенадцать ночи поехали отмечать. Наотмечались, утром сели в самолет и полетели в Москву. А Ленин день рождения в этом году не отмечали. Говорят, сорок лет нельзя праздновать. Леонид: И я с удовольствием «соскочил» с этого мероприятия. Анжелика: Он и в прошлом году пытался откосить, но я цепкий товарищ — созвала друзей, и Леня не отвертелся. Мне кажется, это так грустно — в свой день рождения сидеть одному перед телевизором, в тапочках. Леонид: Это все издержки профессии. В детстве мне нравилось собирать друзей — я в принципе компанейский парень. А потом долгое время всё праздновал на гастролях или где-то в пути. Любил на 8 Марта находиться далеко-далеко от Москвы, чтобы поздравлять всех исключительно по телефону. А теперь у нас традиция: каждый год 8 Марта мы выступаем в Одессе. Анжелика: А вот День святого Валентина мы отмечаем.Мы в это время обычно в Америке, а у них это один из самых трогательных праздников. Леонид: Отмечаем... Если я вспоминаю по случаю. Анжелика: (Смущенно.) Зачем ты сейчас врешь? Такой шум за неделю до праздника поднимается! Леонид: Я не про День влюбленных говорю, а про годовщину свадьбы или знакомства. Анжелика: (Удивленно.) Ты и дату нашего знакомства помнишь? Не пугай меня. Леонид: (Устало.) Ну, примерно. Я тебе ее называл. Да неважно... Представьте, триста шестьдесят пять дней в году, за это время у нас примерно сто взлетов и, слава богу, посадок, порядка двухсот концертов. А между этим студия, запись, съемки, интервью. И еще новые песни надо когда-то придумать! Ни секунды покоя, и так уже много лет. Внутри этого — когда вы ложитесь, когда встаете, когда какая дата?.. Я вообще удивляюсь, что еще что-то помню. Анжелика: На самом деле у Лени память феноменальная. Где мы только не были, во многих городах не по одному разу! И Леня помнит всё: какая дорога ведет к гостинице, как выглядит сама гостиница, где какие организаторы. Я с такой памятью застрелилась бы, наверное! Леонид: Тебе и не надо. У тебя же есть я. Анжелика: (Серьезно.) Ну да. Мне повезло. Леонид: И мне повезло: у меня есть замечательный собеседник, которому можно одни и те же истории рассказывать по несколько раз. (Смеются.) - На корпоративы вас приглашают выступать вместе или по одному?

Леонид: Сольные концерты у нас, конечно, тоже бывают, но чаще мы поем вместе. - Я как-то присутствовала на частном концерте одной популярной певицы и видела, как тяжело ей было выступать. Зрители сидели, уткнувшись в тарелки, смотрели по сторонам, а не на сцену. Непонятно, зачем они вообще кого-то петь приглашали.

Анжелика: Наша публика интеллигентная, благодарная. Но бывают непрофессиональные организаторы — в двух случаях из ста. Наприглашают сто двадцать пять артистов, чтобы блеснуть, и, когда ты поешь одним из последних, зрители уже не в состоянии воспринимать тебя, они ошалели от децибелов! Правда, меня это не расстраивает. Я представляю, что я на репетиции. Петь я вообще люблю, а репетировать просто обожаю. Леонид: Когда люди должным образом реагируют на твое выступление, ты получаешь удовольствие и думаешь: как хорошо быть артистом! Но если люди устали, отворачиваются, начинают ходить туда-сюда, мысленно говоришь: «О’кей, любой каприз за ваши деньги! Можете все уйти в курилку, а мы здесь поиграем для себя». Я, помню, выступал в Питере, и на моем выходе все, как будто по команде, встали и ушли. Позже, когда жена моя появилась на сцене, мужики начали подтягиваться из курилки. А на мое выступление остались одни дети. Я взял из зала стул, сел посреди сцены, и мы с ребятами — а коллектив у нас двадцать два человека — проиграли все тихо и медленно для себя. Или же иная ситуация: организаторы требуют, чтобы вместо часа мы пели два. Я предлагаю: «Хотите эксперимент? Мы споем и три, только зрители «дослушивать» нас будут уже дома в кроватях». Первые двадцать минут люди привыкают, приглядываются к тебе, следующие двадцать минут — пик их эмоций, потом легкий спад. К полутора часам уже всё произошло: и на костюмы наши посмотрели, и с нами попели, и убедились, что мы поем вживую. Надо «Границу», «Босоногого...», «Ля-ля-фа», «Зимнюю вишню» — и домой! Но за кулисами стоят люди, которые устроят скандал, если ты не доработаешь хоть минуту. И ты дорабатываешь и понимаешь, что, если бы ты ушел десять минут назад, на пике настроения, люди бы вспоминали тебя добрым словом, а теперь ты просто «жвачку жуешь» и уже никому не нужен. - Разгоряченные поклонники не пристают на концертах к Анжелике?

Анжелика: Нет, Леонида боятся — грозная сила! Леонид: Я всем своим видом показываю, что лучше этого не делать. (Смеется.) - Ревность есть в ваших отношениях?

Анжелика: Я очень ревнивый человек. Леонид: О-о-очень! Анжелика: Муж знает: со мной лучше не шутить. Леонид: Не шутим... У меня жена замечательная, она мне мало поводов дает. Но все равно иногда переживаю — например, она на телефонный звонок может не ответить. Анжелика: (Обиженно.) Я сплю! Леонид: Я это понимаю. Но осадок неприятный... - Мне казалось, что крепкие «звездные» союзы — те, в которых один из супругов звезда, а другой — человек более приземленной профессии. Но вы вместе уже одиннадцать лет и счастливы в браке.

Леонид: Любая карьера — это очень эгоистичное дело. А творческая — самая эгоистичная. Все ради этого эго! И люди, которые рядом с тобой, тебе служат, находятся в подчинении у твоего эго. У нас с Анжеликой есть преимущество перед «неравными» браками: мы оба зависимы от своего творческого эго и поэтому очень хорошо друг друга понимаем. Но есть и издержки: у нас обоих нет человека, который беззаветно служит твоим капризам. Анжелика: (Огорченно.) Как это? Я тебе служу. Леонид: И я тебе тоже. Анжелика: Домашний борщ на обед — это плохо? Леонид: Великолепно! Я имел в виду, что нам приходится искать компромиссы. Мы не говорим друг другу: «Я только что вернулся с тяжелых гастролей». Анжелика может что-то сделать для меня, если у нее есть силы. Нет — спит. Или я упал без сил и ничем ей помочь не могу. - А что вам позволяет сохранять вашу любовь?

Анжелика: (Мужу.) Выкручивайся! Я не знаю, что сказать... Леонид: (Кашляет.) Частично я уже ответил. А что еще? Секс, конечно! Анжелика: Леня, ну хватит. Леонид: (Смеется.) Разве можно по полочкам разобрать любовь? Анжелика: У меня, например, от нашего сосуществования вместе есть чувство комфорта и защищенности. И я готова идти на компромиссы, чтобы только наши отношения сохранить. Леонид: Я, когда познакомился с Анжеликой, в принципе уже взрослый парень был, но только с ней почувствовал, что такое семья, жена, очаг. Помимо того что мы муж и жена у нас, в хорошем смысле слова, «братско-сестринские» отношения. Это тоже дорогого стоит. - Есть какие-то черты характера, которые вам позволяют вместе находиться?

Анжелика: Мы психи оба! (Смеются.) Леонид: У нас мимикрия страшная! Как-то наши музыканты песню «Всё в твоих руках» опустили в компьютере на кварту вниз — до мужской тональности, и получилось, будто ее пел я. Мы очень похожи, друг у друга перенимаем и хорошие привычки, и плохие. Если болеем, то вместе, и диагноз у нас всегда один на двоих. Анжелика: Помню, когда мы начали жить вместе, Леня разболелся — он как будто понял, что есть кому за ним ухаживать, и просто слег. Леонид: Называется, «доухаживался за женщиной». Анжелика снимала квартиру, и я переехал к ней с чемоданом — набрался наглости. Анжелика: Причем без объявления войны! (Смеется.) Леонид: И заболел... Почувствовал, что я рядом с человеком, которому могу доверять абсолютно. У меня температура была 34,2 — я лежал чуть теплее трупа. И Анжелика выходила меня, как бойца. Видно, до этого так загнали меня — было несколько лет стадионов, гастролей... Анжелика: А я уже девушка опытная была, могла сказать: «Не поеду я на эти гастроли, хочу отдохнуть!» Но тоже тяжело было очень — не могли рассчитать свои силы. Как я вообще выжила начиная года с 1994-го и до встречи с Леней?.. По тридцать концертов в месяц, каждый день перелеты, переезды. И весила я при этом 44 килограмма. Я тоже в определенный момент слегла. Врач осмотрел меня и пошел к папе: «Вы потеряете ребенка!» И всё, тогда меня стали щадить. - Вы до сих пор волнуетесь перед концертом?

Анжелика и Леонид: (Хором.) Конечно! Леонид: У нас еще у обоих агорафобия — боязнь открытого пространства, но у меня случай более запущенный... Помню, в самом начале мы работали на огромном, забитом публикой стадионе. И под конец концерта Анжелика решила, что хорошо бы обойти стадион по кругу. Анжелика: «Пугачевская школа»! Леонид: Она взяла меня за руку: «Пойдем!» А я встал на сцене как вкопанный — она долго не могла меня утащить. В итоге добежал до половины трибуны и ломанул обратно.