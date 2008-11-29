Римские каникулы Ирины Билык (ФОТО)

Наедине с Дмитрием Дикусаром и...съемочной группой программы "Светская жизнь". Смотрите в эфире на канале "1+1" в воскресенье, 30 ноября, в 22:25 один вечер в итальянской столице Иры, Димы и Кати. Тур по городу на карете, жареные каштаны возле фонтана Де Треви (где купалась Анук Эме в Dolce Vita Феллини), сытный ужин с правильной пиццей, а под утро - танцы в сальса-клубе - Ира с Димой наслаждались отдыхом как обычные туристы и были в прекрасном настроении. Как называл Ирину Билык ее итальянский поклонник? Когда у Билык с Дикусаром будет ребенок? Что ест и пьет Билык? Как работает над своей внешностью? В Риме Катя Осадчая расспросила звезду обо всем.