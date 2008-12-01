Финалистка «Новой Волны» NYUSHA сняла дебютный клип (ФОТО)

Песню Нюши «Вою на Луну» экранизировал известный клипмейкер Баходыр Юлдашев. «Вою на Луну» – одно из самых первых русскоязычных творений Нюши. В основном она пишет стихи на английском языке, а затем уже переводит их на русский. Нюша рассказала «Русскому Радио», как появилась на свет эта песня: «Как-то ночью я грустила из-за ссоры с молодым человеком и любовалась яркой луной, которая светила мне в окно. И мне и пришла в голову фраза «От печали нет толка». Я перестала расстраиваться, а села и написала песню». Клип «Вою на Луну» клипмейкер Баходыр Юлдашев решил снять в мистической манере, ради чего съемочная группа отправилась в настоящую пустыню. Режиссеру и стилистам удалось создать чрезвычайно яркий и насыщенный образ главной героини. Нюша появится в клипе не только в своем привычном облике, но еще и в роли кудрявой голубоглазой красавицы, проникающей в «другой мир» ради встречи с любимым. Во время съемок, как это почти всегда бывает, не обошлось без накладок. В одном из эпизодов Нюше пришлось прыгать с 10-метровой высоты. К этому трюку девушка долго готовилась и даже тренировалась в цирке. Но как только дело дошло до съемок, случилось неожиданное: «Меня подняли на тросах с помощью лебёдки на самый верх, и вдруг на слове «Мотор!» мотор у лебедки заклинило. Я зависла на десятиметровой высоте. Это притом, что я страшно боюсь высоты! Сначала пытались запустить лебедку, потом хотели вытащить меня через окно, в результате тросы с лебёдки перецепили и в ручную меня спустили медленно вниз». Несмотря на это Нюше всё-таки пришлось побороть свой страх и снова подняться на десятиметровую высоту.