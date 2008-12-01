REALьная группа Натальи Могилевской (ФОТО)

Регина, Елена, Алиса и Лина – теперь участницы роскошной группы Real O. Сексапильные «фабрикантки» записали кавер-версию мирового хита One Way Ticket и сняли свой дебютный видеоролик на песню «Синий иней», который с 28 ноября появился в эфире канала М1. Название для нового коллектива рождалось, можно сказать, в муках. Наталья Могилевская – продюсер коллектива - даже объявила на своем ЖЖ конкурс на лучшее название, но искомый ответ, как это часто случается, лежал на поверхности. Девушек решили объединить под стильным названием песни Натальи Могилевской Real O. После того как название озвучили девушкам, началась настоящая мистика: Алисе Тарабаровой приснился сон, в котором заглавные буквы их имен, сложившись воедино, показали слово РЕАЛ. А вот что означает в названии группы загадочное «О» пока остается тайной, которую еще предстоит разгадать. ФОТО: ИА «Screen Media»