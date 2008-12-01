Кузьма и «Пающие трусы» снялись в скандальном клипе (ФОТО)

Группа предлагает не только готовиться к Новому году и не унывать, но и окунуться в приятную ностальгическую атмосферу советского комедийного кино. Клип снят в лучших традициях новогодней иронии в стиле «С легким паром» - любимого кинофильма всех эпох. На роль режиссера Кузьма не побоялся пригласить скандального режиссера Вадима Ермоленко. Ранее Вадим Ермоленко работал режиссёром программы «Шанс». Предыдущую работу «Муммий троль», как мы помним, запретили ротировать в телеэфире за пропаганду насилия. В съемках нового клипа принимал участие продюсер Владимир Бебешко, он сыграл роль Деда Мороза, подвыпившего дебошира. Сам Кузьма появился в кителе на голое тело с фингалом под глазом, на съмочной площадке также присутствовали и участники группы «Скрябин». Домашняя атмосфера семейного Нового года, традиционный стол с «Шампусиком» и «Тазиком оливье» и такая же традиционная праздничная неразбериха. Стебный новогодний антигламур от экстравагантной группы уже в ближайшее время можно будет увидеть на всех музыкальных телеканалах.