Седокову и Киркорова возбудили «Quest Pistols»

Церемония вручения премии, состоявшаяся 28 ноября, ознаменовалась фееричным исполнением хита «Я устал» эпатажными «Quest Pistols». Несмотря на то, что ребята, представленные на премию в трех номинациях – «дебют», «поп-проект» и «плагиат» – не получили призовую матрешку, их шоу стало одним из самых ярких на сцене «Лужников» в этот вечер. «Квесты» исполнили танцевальные трюки в стиле брейк-данс, после чего фронтмен Антон сломал микрофонную стойку, грохнув ее с размаху о пол сцены. Образовавшаяся трещина в полу сцены вызвала взрыв восторга у зрителей. Скандальному трио удалось возбудить зрителей еще до начала концерта: на красной дорожке одна из фанаток «квестов» буквально набросилась на фронтмена Антона, которому пришлось ее немного «покатать» на своей спине, в то время как два других «пистолета», вырвавшиеся из объятий поклонниц, проходили под «дождем» из цветной туалетной бумаги, которую разбрасывали зрители. Одна из ведущих церемонии, Анна Седокова, вручавшая премию в номинации «поп», призналась, что для полного счастья ей «не хватает Quest Pistols». Выступление «главных хулиганов русского и украинского шоу-биза» не оставило равнодушным даже Филиппа Киркорова, после исполнения хита «Я устал» неожиданно назвавшего их группой «Sex Pistols». «Я хочу сказать спасибо. Во всей этой церемонии меня утешили только три момента, – рассказал Антон. – Первый – это две минуты просто хорошего настроения от выступления Найка Борзова. Второй – это ведущие Чип и Дейл («Стерео утро» на MTV) и третье – это то, что я удовлетворил свою потребность, точнее хобби, вечно что-то ломать. Так как сегодня с утра происходит что-то непонятное, то выйдя на сцену, я был очень возбужден и решил сломать стойку микрофона, разбить ее об пол – стойка не работала почему-то. Но, увы, сцена оказалась менее прочной».