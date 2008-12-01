Седокову и Киркорова возбудили «Quest Pistols»

1 декабря 2008, 13:19

На Церемонии MTV Russian Music Awards фронтмен группы «Quest Pistols» разбил сцену.

Церемония вручения премии, состоявшаяся 28 ноября, ознаменовалась фееричным исполнением хита «Я устал» эпатажными «Quest Pistols». Несмотря на то, что ребята, представленные на премию в трех номинациях – «дебют», «поп-проект» и «плагиат» – не получили призовую матрешку, их шоу стало одним из самых ярких на сцене «Лужников» в этот вечер. «Квесты» исполнили танцевальные трюки в стиле брейк-данс, после чего фронтмен Антон сломал микрофонную стойку, грохнув ее с размаху о пол сцены. Образовавшаяся трещина в полу сцены вызвала взрыв восторга у зрителей. Скандальному трио удалось возбудить зрителей еще до начала концерта: на красной дорожке одна из фанаток «квестов» буквально набросилась на фронтмена Антона, которому пришлось ее немного «покатать» на своей спине, в то время как два других «пистолета», вырвавшиеся из объятий поклонниц, проходили под «дождем» из цветной туалетной бумаги, которую разбрасывали зрители. Одна из ведущих церемонии, Анна Седокова, вручавшая премию в номинации «поп», призналась, что для полного счастья ей «не хватает Quest Pistols». Выступление «главных хулиганов русского и украинского шоу-биза» не оставило равнодушным даже Филиппа Киркорова, после исполнения хита «Я устал» неожиданно назвавшего их группой «Sex Pistols». «Я хочу сказать спасибо. Во всей этой церемонии меня утешили только три момента, – рассказал Антон. – Первый – это две минуты просто хорошего настроения от выступления Найка Борзова. Второй – это ведущие Чип и Дейл («Стерео утро» на MTV) и третье – это то, что я удовлетворил свою потребность, точнее хобби, вечно что-то ломать. Так как сегодня с утра происходит что-то непонятное, то выйдя на сцену, я был очень возбужден и решил сломать стойку микрофона, разбить ее об пол – стойка не работала почему-то. Но, увы, сцена оказалась менее прочной».

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