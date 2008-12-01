СРОЧНО! Фото новой COOLbabы

Как сообщает пресс-служба канала М1, она была выбрана среди нескольких сотен претенденток, которые приняли участие во всеукраинском кастинге. На протяжении месяца телеканал не мог выбрать достойную кандидатуру на роль сексуальной ведущей хит-парада М20. Наконец поиски увенчались успехом, и хит-парад обрел свое лицо. Но изменения коснулись не только ведущей, хит-парад приобрел новую “одежку”. Обновленная графика, new COOLbaba — все это хит-парад М20. Смотри на М1 с 1 декабря. "В двухтысячном и две тысячи первом году, я активно занималась модельным бизнесом, - прокомментировала Кульбаба, - выиграла достаточное количество конкурсов красоты, занималась семь лет бальными танцами плюс я активно занимаюсь спортом". Полюбоваться на новую Кульбабу можно на сайте www.m1.tv, а также в эфире телеканала, начиная с первого дня зимы.