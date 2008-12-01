Павел Скороходько: «Школьными успехами похвастаться не могу»

1 декабря 2008, 13:51

Воскресенье – его день. Потому что как раз в этот день на «1+1» выходит программа «Самый умный. Взрослые игры», где Павел Скороходько – самый главный ведущий.

Но люди в телевизоре – тоже люди. Наверное, и ничто человеческое им не чуждо, и кризис, о котором столько говорят – тоже.
- Павел, согласны ли вы с общим настроением - что сейчас нужно экономить?
Особо сильно экономить, я считаю, смысла не имеет. Все равно, нужно есть, в чем-то ходить, ездить на работу. Просто относиться к деньгам нужно аккуратно. Думать о том, что может быть завтра.
Насколько вы сами финансово дисциплинированы, противостоите ли соблазнам ненужных покупок?
Лишнее позволяю себе редко. Что мне нужно каждый день? Книжка в сумке, деньги на обед и проезд. Это все. А, да, еще, конечно, мп-3 плеер. У меня вот недавно из кармана его вытащили, так что придется раскошелиться на новый, не смотря на кризис)). А вот своим домочадцам подарки делать люблю, поэтому рискую потратить лишнее не на себя, а на них.
Кто в вашей семье отвечает за семейный бюджет? Вы сразу же разобрались  с денежным вопросом или она сам разобрался с течением времени?
 В нашей семье бюджет общий. Если кому-то что-нибудь нужно – не вопрос, покупай. Конечно, если речь идет о мелких покупках . Если же мы планируем что-либо крупное, вроде поездки либо ремонта, обсуждаем, продумываем, подсчитываем. Так что пытаемся к деньгам относиться демократично, но с умом. Вот, старший ребенок, Игорь, ему уже 17, говорит, что хочет машину, сам копит, притом уже давно… Мы с женой пока, если очень честно, против, но , конечно, сильно ты им, детям будешь противостоять… Ага, как же))) Если уж таки дойдет до этого, то поможем, чем сможем. Хотя я считаю, что в связи с кризисом подобные покупки лучше отложить.
А вообще, если покупка предстоит серьезная, то экономить на качестве не нужно. Ибо, как говориться, «Мы не настолько богаты, чтобы позволить себе покупать дешевые вещи».
У вас бывают разногласия с женой по поводу того, как потратить деньги?
В общем-то конечно да, как и у всех нормальных людей. Она считает, что нам нужно одно, я – что другое. Но обычно мы всегда приходим к общему знаменателю и находим компромисс. Как правило, в обиде никто не остается ;)
Умеете ли откладывать деньги на какую-то покупку или цель? Есть ли сейчас у вас такая цель?
В общем-то конечно да. Вот например сейчас планируем ремонт на весну. По чуть-чуть откладываем. Хотя кто знает, что будет с финансовым состоянием до весны? И не обернутся ли те деньги копейками?...
Вы – ведущий интеллектуальной программы. А как сами учились в школе?
Школьными успехами похвастаться не могу, это правда. Из всей параллели школу я закончил чуть ли не хуже всех, то ли 8, то ли 9 троек в аттестате. Поэтому и табеля не храню, все сразу выбросил. Если бы в наше время было независимое тестирование – точно никуда бы не поступил)). Но не смотря ни на что, практически все учителя меня любили. Может поэтому у меня хоть двоек не было? ;) Но зато за свое университетское образование мне не стыдно совершенно. Я ж натура-то творческая, я всегда понимал, что с химией и физикой мне и думать нечего связывать свою жизнь. Стране такие физики-химики как я точно не нужны. Поэтому я пошел в творческий ВУЗ. И хоть закончил его без красного диплома (просто поленился пересдать один экзамен, а мог бы), был в группе одним из лучших. Между прочим закончил курс режиссуры не кого-нибудь, а нынешнего министра культуры, Василия Вовкуна, которому, пользуясь случаем передаю привет.
Последняя книга, которая произвела на вас впечатление…
Читаю ее прямо сейчас. Она не художественная, называется «Кино между адом и раем» Александра Митты. Изумительная книжка, для тех, кто хочет написать киносценарий. (Да, и таким я пробую заниматься, так что ожидайте возможных сюрпризов из этой области) Как написано в эпиграфе самой книги – «Эта книга для человека, который хочет написать сценарий, поставить фильм и сыграть в нем главную роль» Настоятельно рекомендую прочесть ее всем студентам кинофакультетов. Поверьте, вы найдете ответы на все свои вопросы. А еще я на днях купил украинский вариант шекспировского Гамлета в переводе Юрия Андруховича в издании А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА и иллюстрациями знаменитого и гениального Ерко. Более потрясающей книги уже давно не доводилось держать в руках. Описать словами это невозможно. Ее нужно просто купить.
От каких благ обычной жизни вам пришлось отказаться, придя работать на телевидение?
Честно? Да ни от каких)) Если вы о том, что мне пришлось чем-то сильно пожертвовать в обмен на известность – ничем абсолютно. Ну разве что я не могу себе позволить не прийти на съемку, или напиться во время записи программы… Но по-моему, подобные «ущемления» претерпевают, все нормальные люди по отношению к своей работе, конечно если относятся к ней добросовестно. А в остальном – в метро как ездил – так и езжу, с малышом как гулял – так и гуляю, мороженое как любил – так и люблю. Скажу честно, в работе телеведущего действительно намного больше плюсов, чем минусов!

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