Победителем «Фабрики зiрок-2» стал… ДУЭТ (Эксклюзивные подробности)

Завершающий гала-концерт заставил волноваться всех «фабрикантов». Нервы финалистов были взвинчены до предела. Регина расстроилась из-за платья Даже доброжелательная и улыбчивая Регина, от которой за время проекта никто не слышал грубого слова, не выдержала и сорвалась. Ее выступление было одним из первых номеров концерта. Регине предстояло исполнить песню «Мужчины любят глазами», и при этом, по задумке режиссера-постановщика, показать свою пластику и растяжку. Она должна была делать шпагат и сексуально крутиться вокруг установленного на сцене фонарного столба. Для очень чувственного номера стилисты создали Регине эффектный наряд с бахромой, свисающей до самого пола. Увы, отрепетировать в новом костюме до концерта девушка не успела. Поэтому с неожиданной проблемой столкнулась прямо во время выступления: бахрома цеплялась за каблуки и мешала выполнять задуманные акробатические трюки. За кулисы «фабрикантка» влетела расстроенная и даже разгневанная. Казалось, она вот-вот расплачется. «Я не смогла показать все, на что способна!» - пожаловалась она и убежала в гримерку. Но потом взяла себя в руки и вернулась уже с улыбкой на губах. Олейник и Дантес обожгли ладони Парни тоже волновались. Они старались не показывать этого, но переживания дали о себе знать. Вадим Олейник и Владимир Дантес, забыв о том, что на сцене нужно помнить об осторожности (на финальном гала-концерте было задействовано огромное количество пиротехники), обожгли себе руки! Это случилось во время выступления всех финалистов с Борисом Моисеевым. Для песни «Дай мне огня» режиссер-постановщик Елена Коляденко придумала очень эффектную постановку. «Фабриканты» выступали в костюмах пожарных. А вокруг сцены то и дело вспыхивали организованные пиротехниками языки пламени. Вот в этот огонь парни, экспрессивно раскинув руки, и угодили ладонями. Олейник и Дантес, не дрогнув, допели песню. И только оказавшись за сценой, позволили себе сморщиться от боли и на минуту отлучиться к рукомойнику, чтобы подставить покрасневшие руки под струю холодной воды. - Да не надо врача, все в порядке, - мужественно твердил Дантес испуганно метавшимся вокруг них администраторам. Но дежурившие около концертного зала «Фабрики зірок-2» медики все же осмотрели ладони парней и нанесли на ожоги мазь. После чего Дантес и Олейник снова отправились на сцену. Выбывшие «фабриканты» пришли на концерт, чтобы поддержать финалистов Во время финального гала-концерта переживали не только сами финалисты. Все - начиная с гримеров и заканчивая преподавателями – волновались и гадали, кто же станет победителем Второй украинской «Фабрики зірок». Выбывшие из проекта Елена Виноградова и Лина Мицуки называли победительницами проекта Алису и Регину – своих подруг, вместе с которыми стали участницами «фабричной» группы «REAL-O». - После того, как мы стали петь в квартете, все четверо по-настоящему сплотились, - рассказывает Елена. – Это очень помогает в работе, так как я занимаюсь нашими постановками, отрабатываю с девочками каждое движение, знаю, как найти подход к каждой. Сегодня Алиса подошла ко мне, обняла, и мы долго так стояли. Я сказала: «Выплескивай все, что накопилось». После этого она пошла на сцену с новыми силами. Денис Деканин - «фабрикант», который выбыл из шоу первым, тоже пришел, чтобы поддержать товарищей. Он был уверен, что победителями проекта станут Вадим Олейник и Владимир Дантес. И, как выяснилось позже, оказался прав! Кира Шайтанова призналась, что тоже «болеет» за Дантеса, потому что к этому «фабриканту» у нее особенное отношение. - Нас связывает настоящая дружба. Я просто не представляю себе другого победителя, - сказала она. Мнения преподавателей проекта разделились: каждый прогнозировал свой исход событий. Сошлись педагоги в одном – самыми трудолюбивыми единогласно были признаны Тарабарова, Дантес и Олейник, а самым многообещающим – Апрель. - Боря еще не успел до конца раскрыться, - говорила преподаватель актерского мастерства Лариса Смушкова. – Если бы могла, я бы отдала победу именно ему – это очень перспективный артист. Отечественный шоу-бизнес не видел ничего подобного до его появления. Поэтому, я боюсь, его могут у нас украсть соседи, – пошутила педагог, намекая на то, что выпускником новоканальского проекта могут заинтересоваться продюсеры других стран. Араша поразил профессионализм украинских «фабрикантов» Звездного гостя Араша поразил уровень подготовки участников проекта. После выступления на одной сцене с «фабрикантами» с его лица не сходила улыбка. - Я только что возвратился из американского тура, который был довольно изматывающим. А работа с «фабрикантами» стала для меня приятной разрядкой – с ними очень легко, на сцене каждый с понимал меня с полувзгляда, - признается артист. Араш рассказал, что всегда с интересом наблюдает за творческим развитием участников подобных проектов в других странах. Так что при оценке украинского шоу ему было с чем сравнивать. - Украинские участники проекта – настоящие профессионалы, - признал он. – Я не считаю, что за три месяца можно воспитать настоящих звезд. Тот ажиотаж, который сейчас происходит в зрительном зале, когда «фабриканты» выходят на сцену – явление временное. Если они остановятся в своем развитии, уже через некоторое время после завершения проекта об этих ребятах забудут. Шоу, подобное «Фабрике зірок», - это хороший старт для артиста, замечательное начало карьеры, но не более. Певец рассказал, что лично для себя уже вывел формулу успеха. - Чтобы оставаться звездой, нужно очень много трудиться, никогда не возносить себя выше других и стараться дарить своим поклонникам по-настоящему качественную музыку. Швед по гражданству, перс по национальности, Араш, который родился и вырос в Иране, признался, что выступать на Украине ему было особенно приятно еще и потому, что он неравнодушен к местным девушкам. - Мне очень нравятся славянки, их красота, пышные формы, - откровенничал он. А вот с «фабрикантками» певцу пообщаться не удалось - девушки очень переживали перед выступлением, да и времени на общение перед выходом на сцену было в обрез. Внешне самым спокойным на финальном концерте казался Влад Дарвин – с ним Арашу и удалось поговорить. - Мы общались недолго, но я сразу почувствовал, что передо мной – будущая звезда, он моментально зарядил меня позитивом. Уверен, о нем еще услышат, это талантливый парень. Особенно мне понравилась его прическа, - улыбался певец, поглаживая себя по чисто выбритой голове… Ирина Лысенко: Будущее «фабрикантов» зависит от их работоспособности Самым долгожданным и ярким моментом финального гала-концерта, конечно же, стало объявление победителя проекта. Когда на сцену вышла глава правления Нового канала Ирина Лысенко, а за ней вынесли чемоданчик с пачками купюр, весь зал замер в ожидании, а финалисты затаили дыхание. Ирина Лысенко выразила сожаление, что победителями не могу стать все шестеро ребят, ведь они все достойны награды. И – назвала имя. Вернее, два – по результатам зрительного голосования, победил дуэт Олейник-Дантес! Что творилось в эту минуту на сцене, сложно передать словами. Вадим и Владимир, вне себя от радости, прыгали по сцене, благодарили и обнимали всех, кто в тот момент был на сцене, – «фабрикантов», Наталью Могилевскую, Ирину Лысенко… Другие финалисты искренне радовались за счастливых победителей. За три месяца они вместе так много пережили вместе, что давно перестали воспринимать друг друга как конкурентов. После вручения победителям Второй украинской «Фабрики зірок» главного приза проекта глава правления Нового канала Ирина Лысенко призналась, что результат зрительского голосования не стал для нее неожиданностью. - Во время концерта зал взрывался от эмоций каждый раз, когда объявляли дуэт. Ребята по праву стали победителями проекта, зрители очень тепло встречали их, - сказала Ирина Лысенко. Глава правления Нового канала уверена, что будущее «фабрикантов» зависит от их работоспособности. - Потому что проект, где созданы все условия для роста, где преподаватели заставляют заниматься – это одно, а будни – совсем другое, - считает она. P.S.«Фабриканты» продолжают напряженно репетировать и после завершения проекта. Ведь 14 декабря во Дворце «Украина» состоится грандиозный концерт, на котором выступят музыкальный продюсер «Фабрики зірок-2» Наталья Могилевская и выпускники новоканальского проекта.