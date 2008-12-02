В Киеве выступили легендарные De Phazz

Долгожданный концерт проходил в Октябрьском дворце, поклонники и ценители истинного джаза начали собираться заранее, но зал никак не мог полностью собраться. Полчаса потребовалось зрителям, чтобы заполнить помещение и дать музыкантам начать своё выступление. Кстати, хотя в зале и было несколько свободных мест, всем желающим всё равно не удалось попасть на концерт De Phazz. Именно по этой причине 8 декабря состоится ещё один дополнительный концерт немецкого коллектива. Вчерашнее киевское выступление посетил известный украинский рокер Олег Скрипка. Музыкант приобрёл себе билет не в первые ряды, но зато весь концерт наслаждался пением из середины зала. Когда вокалистка De Phazz вышла на сцену, зал взорвался бурными овациями, видно было, что собрались истинные поклонники, а также любители расслабиться после напряжённой рабочей недели. Музыка De Phazz настолько умеет успокаивать и заставлять забывать о ненужных заботах, что ничего не остаётся как сидеть и наслаждаться неземными звуками джазовой группы. Не зря говорят, что коллектив нельзя причислить к какому-либо жанру, это музыка сердца, здесь соединен лаунж и джаз, это интеллигентные мелодии, придающие необыкновенное очарование всему творчеству группы. Киевский концерт, как и прочие выступления, состоялся в сопровождении украинского джазового оркестра под названием «Лыбидь». Руководил огромным оркестром Григорий Постой. Коллективу уже восемь лет, они не раз бывали на международных фестивалях и даже успели поработать с Олегом Скрипкой на «Країні мрій». К слову, именно в этом году группа De Phazz празднует десятилетие своей творческой деятельности, не один альбом успел выйти за это время. Ребята много экспериментировали, но сейчас решили вернуться к своим истокам и вновь играть ту музыку, которая и покорила их поклонников. Своими композициями они пытаются показать, что существует некая музыка будущего, которая и поглотит в скором времени всех без исключения. На вчерашнем киевском концерте музыканты несколько раз переодевались, меняя красное платье на белое, а чёрный мужской костюм на кристально белые пиджак и брюки. Насладиться истинной музыкой можно будет в ближайшее время по всей Украине. концерты пройдут в Харькове, Донецке, Луганске, Одессе и Днепропетровске.