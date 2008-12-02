А.Р.М.И.Я. не носит трусов и любит секс сзади… (ФОТО)

Впервые на обложке этого издания появились пятеро девушек. В интервью участницы группы признались, какие позы в сексе предпочитают, что носят под концертными костюмами, а также кто из них выйдет замуж следующей. «На свадьбе у Ксюши многие говорили, что следующей выйду замуж я. Причем, и родители, и друзья. Без проблем, только найдите мне жениха хорошего», - говорит Настя «Рыжая» Снадная: А вот Ира «Блонди» Степанова призналась, что у нее есть парень, с которым они уже давно вместе, но замуж за него она пока не собирается. «У меня есть любимый человек, нам с ним хорошо, и наши отношения устраивают обоих. А штамп в паспорте мы всегда успеем поставить», - призналась Ира. Что касается поз в сексе, девушки высказали разные мнения, их предпочтения также разбежались. «У меня есть одна любимая поза. Я люблю, когда партнер находится сзади. И под настроение люблю быть сверху», - поведала Оксана Задорожная. «Как повернут, так и люблю. Мостик и нога кверху – это все можно. Все зависит от настроения. Но у нас такая работа, при которой энергия просто прет. Поэтому, когда мы приходим домой, к любимому человеку, хочется отдаться в его сильные руки», - говорит Настя Кумейко. «А я вообще-то не очень люблю общаться на тему секса, потому что считаю это личным. Любимых поз нет, как нет и рамок. Мы люди разные, как в творчестве, так и в сексуальных отношениях», - говорит Настя Снадная. Поскольку интервью вышло очень уж откровенным, девушки решили идти до конца и открыть читателям все тайны. Оказалось, что группа «А.Р.М.И.Я» не надевает нижнего белья под концертные костюмы. «Да, мы выступаем без нижнего белья, потому что у нас очень короткие шорты, и если мы надеваем трусики, но это видно. А так и нам удобно, и никто ничего не видит», - призналась Ира Степанова.