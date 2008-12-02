Звёзды остались равнодушными к проблеме СПИДа (ФОТОрепортаж)

2 декабря 2008, 16:03

Всемирный День борьбы со СПИД поддержали украинские знаменитости, которые пришли послушать и посмотреть запись харьковского концерта известной группы «Queen».

Двухчасовая киноверсии рок-концерта Queen и Paul Rodgers под названием «Life must go on!» не вызвала особого ажиотажа среди отечественных звёзд. Неизвестно по каким причинам, но лишь некоторые посетили акцию борьбы с этой страшной болезнью. Возможно, многие звёзды присутствовали на живом выступлении в Харькове, а некоторые не пришли так как считают, что Queen без Фредди Меркьюри уже не та группа. Из тех, кто всё же пришёл насладиться единственным концертом группы «Королева» в Украине, можно было заметить участника группы «Авиатор» Андрея Сторожа. В последнее время парень на зло всем своим многочисленным фанаткам везде появляется со своей девушкой, и совсем не думает о том, что в её сопровождении он может потерять огромную часть аудитории фанаток трио. Сторож пришёл не только со своей возлюбленной, но и с украинским певцом Андреем Князем, который не скрывал радостной улыбки, когда к нему подходили фотографы. Также потусоваться прибыл и известный завсегдатай светских мероприятий, художник Илья Чичкан. Как только телеведущая Катя Осадчая увидела Илью, сразу же принялась задавать ему массу каверзных вопросов. После этого под бурю её вопросов попал солист группы «Друга ріка» Валерий Харчишин. Кстати, учасники этой группы пришли все по отдельности. Например, режиссер Виктор Скуратовский пришёл одним из последних. А вот Павел Гудимов, наоборот, явился одним из первых, да ещё и в сопровождении девушки, которую он прятал перед камерами и предпочитал фотографироваться сам. Также на презентацию зашёл и Олег Собчук из группы С.К.А.Й., а также дизайнер Санатан. Нельзя сказать, что и пришедшие поддержать это мероприятие были особо заинтересованы происходящими событиями. Когда начали рассказывать о СПИДе, все молча стали и «внимательно» слушали, попивая дорогой коньяк. Возможно, клин клином вышибают, но как можно употреблять алкоголь, если поднимаются вопросы ВИЧ. Незаинтересованность в событии была видна сразу, а потом, когда некоторые всё-таки зашли в зал, дабы посмотреть концерт, остальные – остались в фойе, заказав себе чашку кофе. После приятного чаепития Валерий Харчишин и Виктор Скуратовский покинули кинотеатр, так и не увидев ни единого кадра из двухчасового концерта-фильма «Queen».

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