Федор Бондарчук привез в Киев «русского Брэда Питта» (ФОТО)

Журналистам показали 30-минутную нарезку из фильма, который на экране длится 3 часа 45 мин. Итак, о фильме. По размаху постановки и объему вложенных средств этот проект не имеет аналогов в современном российском кино. Это первый русский фильм в жанре science-fiction action, с беспрецедентным по российским меркам бюджетом в $36,5 млн. …2157 год. 20-летний студент с планеты Земля, путешествуя по галактике, открывает новую планету - Саракш. Потерпев крушение и потеряв шанс вернуться назад, Максим оказывается в иной, неизвестной и непонятной ему цивилизации. Из прекрасного будущего, свободного и безопасного Мира Полудня, он возвращается в тоталитарную эпоху, даже о возможности которой современники Максима успели забыть. Из благополучного мира воплощенной утопии попадает на искалеченную ядерной катастрофой планету, где живо прошлое во всех его уродливых чертах: военная диктатура, подавление личности, дезинформация и тотальный контроль. Империей правит группа анонимных диктаторов - Неизвестных Отцов, которые контролируют население через систему башен-ретрансляторов. Их излучения туманят мозг и подавляют волю одних и посылают адскую боль другим. Океан бороздят внушающие ужас белые субмарины, под землей обитает диковинная раса голованов, а зараженные радиацией города населены мутантами. Но именно здесь Максим встречает друга и обретает любовь. Он вступает в бой против несправедливого и жестокого режима за свободу тех, кто ему дорог. За всех одурманенных жителей планеты Саракш. Он готов оспорить разумность и незыблемость законов, по которым они живут… По словам Александра Роднянского, в проект не привлекались инвестиции – создатели вложили «собственные деньги и четыре года жизни». Сперва было получено благословение одного из авторов культового романа - Бориса Стругацкого. Первоначальный сценарий написал Эдуард Володарский. Но после расширить и доработать его предложили знаменитым украинским фантастам Сергею и Марине Дьяченко. Спустя некоторое время те предложили… 28 вариантов сценария «Остров…», который решено было сделать дилогией – то есть снять два законченных фильма (кстати, вторая часть выйдет в прокат примерно к апрелю 2009 года). «Актеров я подбирал по тому же принципу, что и в «9 роте», - сказал Бондарчук. - То есть, там у меня играли пятеро молодых неизвестных широкому кругу ребят, здесь - трое. Но «рама» вокруг них – только звезды кино. При этом они могут исполнять даже незначительные роли в эпизодах. Кстати, многих из них - Гошу Куценко, Сергея Гармаша, Аню Михалкову, Андрея Мерзликина вы поначалу можете и не узнать. Когда зашла речь о роли Прокурора, мои коллеги сказали: «Его сыграешь ты». Я ответил: «Хорошо». Я вообще послушный… Придумал себе грим, походку, манеру общения, костюм – веселенький такой, у Прокурора много сцен с моим любимым актером Алексеем Серебряковым». Исполнителя главной роли не могли найти три месяца. «Нам был нужен юный бог, явившийся с планеты Земля, - рассказал Федор Бондарчук. - Когда я впервые увидел Васю в студии, он стоял спиной. Аполлон… Я попросил дать его крупным планом. Он улыбнулся, и я тихо сполз со стула: таких красивых людей я не видел никогда. Не зря Василия уже сейчас называют «русским Брэдом Питтом». При всем его хрупком телосложении, он занимался, как оказалось, рукопашным боем. На съемках бился - перебился, ломал пальцы, но все выдержал. Правда, любовную сцену Максима и его возлюбленной Рады злобный Роднянский велел вырезать (Смеется, поглядывая на Роднянского)» «Максим Каммерер - позитивный образ человека-действия, человека-совести и нашего современника, - говорят о герое Марина и Сергей Дяченко, присутствовавшие на пресс-конференции. - Он же пацан совсем. Дерзкий, отчаянный - настоящий романтик: все ломает, ищет свое. Ему говорят «нельзя», а он делает. В финале Максим прекрасно понимает, каких дров наломал. Но у него своя правда. «Пока я жив, - говорит он, - не дам построить на этой земле новый Центр! Это манифест, и нельзя не уважать эту позицию. Поиск и обретение мудрости - одна из главных тем фильма». По словам Александр Роднянского, продакшн картины осуществляет американская компания, которая работала с Тарантино, Тимуром Бекмамбетовым и др. На сегодняшний день уже решенный вопрос - прокат «Обитаемого острова» в Японии, Корее, Китае и других странах Азии, а также крупных американских городах. Однако первыми фильм увидят все же россияне и украинцы. «80% картины было снято в Украине, в Крыму, - сказал Роднянский. – Кроме того, большую часть съемочной группы, включая меня, составили украинцы. Осветители, массовка, военные - очень много людей. Поэтому мы начинаем с Украины». Что ж, остается добавить: обязательно посмотрите этот фильм! Цифры «Обитаемого острова»: 222 съемочных дня 120 километров пленки и около 6500 минут отснятого материала 70 объектов 4 000 планов 20 000 дублей 7 000 человек массовки 3 000 костюмов и 400 комплектов украшений 400 пар сшитой для фильма обуви 450 килограммов грима 13 особым образом сконструированных танков (из них 9 танков типа Т-64 и Т-60, 3 БТР и 1 новый БТР «Гром») 300 стволов специально созданного «саракшского» огнестрельного оружия рекордное количество пиротехники (суммарный пиротехнический заряд составляет 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте).