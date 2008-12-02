Солистки «ВИА Гры» пихали друг друга на сцене (Смотреть ВИДЕО)

Как стало известно, самая опытная участница группы Альбина Джанабаева негласно объявила холодную войну новой солистке Татьяне Котовой. За пределами сцены Таня и Альбина даже не разговаривают. Свое неприязненное отношение к «одногруппнице» Альбина Джанабаева продемонстрировала на презентации нового альбома группы в одном из известных ночных клубов. За кулисами девушки нарочито избегают друг друга, а на сцене едва не дерутся за место перед зрителем. Из-за отсутствия сценического опыта Таня постоянно пытается потеснить Альбину, которая всегда занимает центральную позицию, чтобы поменяться с ней местами. - Между ними происходит настоящая война, - делятся музыканты группы «ВИА Гра». - В жизни они практически не разговаривают, только рабочие моменты обсуждают. А если и заговаривают, то сразу начинают спорить, после чего прекращают общаться. Как стало известно Life, на гастролях Джанабаева всегда просит для себя отдельную от остальных участниц гримерку. Красавица считает, что находится в группе на особом положении, поэтому заслуживает лучших условий. Кроме того, отдельная гримерная позволяет ей избегать встреч с Таней Котовой, которые неизбежно приводят к конфликтам. - Альбина не раз говорила Котовой, чтобы та аккуратнее себя вела, - признались музыканты. %v%