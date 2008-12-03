Глюкоза засудила украинскую исполнительницу (Скандальные подробности)

На конкурсе, который проходил в двух возрастных категориях от 8 до 12 и от 12 до 15 лет, принимали участие восемнадцать конкурсантов из разных стран мира. Украину представляли три участника: Мариетта, Дмитрий Левшин и Ростислав Тодореску. Оценивало ребят компетентное жюри в составе Глюкозы, Макса Фадеева, Тимати, Алсу, Сергея Лазарева, девчонок из группы «Тату», лауреатов Новой Волны 2008 Ирис и Алесандро Ристори и, конечно же, Игоря Крутого. В течение двух дней детям нужно было спеть две песни. В первый день из известного детского фильма или мультфильма, а во второй - авторскую песню. Жюри внимательно выслушивали каждого исполнителя, и было очень строги к ним. После выступления Мариетты, которая исполняла песню Элтона Джона из мультфильма «Король Лев» оценки жюри были поразительными, практически все судьи оценили выступление на 11 баллов (по одиннадцатибалльной шкале), вот только оценка Глюкозы – девять, ввела в шок весь концертный зал. Один из посетителей кричал: «Глюкозу на мыло». По итогам конкурса у Мариетты создался свой клуб поклонников из роты кадетов из Суворовского училища. Ребята искренне поддерживали юную певицу, а самым приятным подарком для Мариетты была большая мягкая игрушка, которую ребята подарили в последний день конкурса.