Пономарёв отправит свою протеже на Евровидение-2009

Именно поэтому Александр Пономарёв решил продюсировать певицу… Девушка с детства занимается музыкой, хореографией, рисованием. Поет в разных стилях. Продюсерский Центр «З ранку до ночi» и певица Tori Joy подписали контракт о совместном сотрудничестве. Сейчас ведется активная работа с Tori Joy по подготовке к конкурсу «Евровидение-2009». Запись песни осуществляется на студии А.Пономарева. Кроме того, ведется работа по завершению дебютного альбома. Уже снят видеоклип на песню «Только не влюбись», режиссер клипа - Анрей Рожен, оператор - Сергей Дышук, главную роль в клипе сыграл известный российский актер Алексей Панин (фильмы: «Солдаты», «Жмурки”, “Неваляшка” и многие другие). «Tori Joy способна растопить сердце публики своей энергетикой, стилем, вокальными и внешними данными, манерой исполнения – утверждает Александр Пономарев. - Продюсерский Центр «З ранку до ночi» уже начал работу по подготовке девушки на конкурс «Евровидение». Я уверен, что моя совместная работа с этой певицей добавит украинскому шоу-бизнесу новую звезду и качественную музыку». Не скупится на хвалебные речи и сама молодая и начинающая. «Александр Пономарев - это легенда украинского искусства и шоу бизнеса.- говорит Tori Joy.- Я рада, что он поддерживает молодежную культуру и движение в целом, думаю, вместе нам удастся сделать для Украины еще больше».