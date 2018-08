Альбом Лепса назван самым продаваемым по версии премии «Рекордъ-2008»

По традиции, накануне «Рекорда» прошло заседание экспертного совета, на котором представители крупнейших музыкальных компаний обсудили претендентов на звание «рекордсменов-2008». Всего на попадание в номинации премии претендовали более 220 альбомов отечественных и зарубежных исполнителей, изданных общим тиражом более 7,5 миллиона копий на общую сумму более миллиарда рублей. В качестве номинантов рассматривались все альбомы и сборники, выпущенные до 2008 года и продававшиеся в 2007 году и первом полугодии 2008 года. Помимо валовых объемов продаж при подведении итогов учитывались и ценовые показатели. Премия «Рекордъ», которая присуждается на основе легальных продаж музыки и ротации на радио, была учреждена в 1998 году при поддержке Министерства культуры РФ, а в последние годы также поддерживается правительством Москвы и Московской городской Думой Альбом певца Григория Лепса «Вся жизнь моя - дорога» признан самым продаваемым, передает корреспондент РИА Новости. Приз в номинации «Альбом артистки» достался певице МакSим за пластинку «Мой рай». Также в этом году артистка победила в номинации «Музыкальный DVD» за видео «Трудный возраст». Сама МакSим на церемонии не появилась, как и в прошлом году, когда стала лидером премии, получив призы стразу в трех номинациях - «Дебют», «Альбом артистки» и «Музыкальный DVD». «Дебютом» 2008 года стала Настя Задорожная и ее альбом «До семнадцати и старше». Победа в номинации «Альбом группы» досталась прошлогодней команде-победителю «Город 312» за пластинку «Обернись», а в категории «Альбом легенды» победила группа «ДДТ» с «Прекрасной любовью». В новой номинации «Альбом легенды» зарубежного исполнителя приз достался пластинке 18 Hits шведской группы ABBA, а «Классическим альбомом» стал диск Pavarotti Forever легендарного тенора Лучано Паваротти . «Альбомом зарубежного исполнителя» была признана работа Джастина Тимберлейка Future Sex/ Love Sounds, а приз в номинации «Музыкальный DVD зарубежного артиста» получила группа Tokio Hotel и запись Zimmer 483 - Live In Europe. По данным ротации на радио, в номинации «Радиохит» первое место в российском «сегменте» заняла песня дуэта «Дискотеки Авария» и Жанны Фриске «Малинки», а лидером среди зарубежных хитов стала песня Мики Relax. Самым популярным «Сборником» стал «Союз-41», а среди «Сборников зарубежных исполнителей» - «Танцевальный рай. The Best». В номинации «Медиа-сборник» приз достался изданию «MTV. 20 самых-самых». Самым продаваемым «Рингбэктоном» российского исполнителя был признан Zelenoglazoe Taxi (Green Eye Taxi) дуэта Global Deejays и Михаила Боярского , а в номинации «Рингбэктон» зарубежного исполнителя победила композиция Relax (Take It Easy) Мики. На торжественную церемонию поддержать друзей и коллег пришли Владимир Вишневский, Юрий Антонов, Дмитрий Маликов, «Самоцветы», Олег Газманов, Никас Сафронов, Сергей Зверев и многие другие.