Артемий Троицкий: Популярность «Блестящих» или Билана - результат рекламного гипноза

3 декабря 2008, 13:46

Самый культовый музыкальный критик Артемий Троицкий подверг резкой критике отечественную попсу и в связи с финансовым кризисом предрек крах целому ряду артистов.

интервью интернет-телеканалу «Russia.ru» Троицкий высказал свою точку зрения на проблемы российского шоу-бизнеса. Критик ставит под сомнение адекватность успеха некоторых артистов. «Наша российская попса — бездушная, тупая, идиотская, бессодержательная и вообще никакая музыка, исполняемая не вызывающими ни малейшего доверия целлулоидными марионетками-исполнителями. Понять популярность группы «Блестящие» или Димы Билана я не могу, — развел руками Артемий. — Считаю, что это просто результат какого-то массового внушения и рекламного гипноза. Естественно, что все эти попсовые артисты способны таким образом садиться своими толстыми или тощими задницами на уши нашей публики только в результате массированного внедрения их «творчества», а на самом деле продукта, телевидением, радио и прочими СМИ». Троицкий рассказал и о том, каким путем попсовые певцы зарабатывают свои миллионы. «Россия — единственная страна в мире, где поп-артисты зарабатывают львиную часть своих доходов не за счет продажи пластинок и публичных концертов, как Мадонна, Rolling Stones, Элтон Джон и прочие, а за счет корпоративов. Если выяснить структуру доходов Валерия Меладзе, группы «ВИА Гра» или кого угодно из нашей попсовой элиты, думаю, получилось бы: за счет продажи аудионосителей они зарабатывают 1—2% своего вала, за счет публичных концертов — еще 20—30%, не больше, остальные 60—70, а то и 80% — деньги, которые поступают им за счет корпоративов. Там и гонорары выше, и халтурить можно как угодно». Сейчас в нашей стране начнется «новогодний чес» артистов. По мнению критика, в этом году они заработают значительно меньше, чем ранее. «В прошлом году артисты класса А давали по несколько выступлений каждый вечер, при этом каждое из них приносило им от 30 до 100, может, и больше тысяч евро. Если судить по валу, то заработки Мадонны по сравнению с заработками наших попсовых звезд меркнут. У нее, конечно, и гонорары больше, но концертов гораздо меньше. Два в неделю в лучшем случае, если она в туре. А у нас, пожалуйста: по три-четыре в день, в новогоднюю ночь и шесть-семь-восемь. Филипп Киркоров или Максим Галкин миллион, два миллиона за месяц вполне могли заработать. Естественно, не в рублях, — усмехнулся Троицкий. — В этом году ситуация будет несколько иной. Корпоративы отменяются, гонорары падают, полагаю, что весь этот рынок просел раза в три, а может, и четыре». Критик не скрывает своей радости по поводу такого грустного для популярных артистов положения дел. «Это очень здоровое явление, а то, что было раньше, нездоровое. Это был театр абсурда, это унизительно для публики, которая не видит артистов вообще, даже если сильно их любит, или видит их только в телеящике. Это унизительно и для исполнителей, хотя они получают деньги, но видят перед собой жирные спины и слышат звон бокалов, чавканье и стук вилок о ножи. Это постыдное явление. Если вся эта корпоративная вакханалия рассыплется как карточный домик, как я надеюсь, это было бы более чем позитивно!»

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