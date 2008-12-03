Самая модная вещь в этом сезоне - в клетку

А ведь когда-то она была знаком родовой принадлежности у кельтских народов, населявших Шотландию. Каждый род придумывал свой оригинальный дизайн, который по геральдическим законам не имел права меняться. Ткали тартан (а именно так называется традиционный шотландский орнамент, состоящий из пересекающихся вертикальных и горизонтальных полос) из шерсти домашних овец, цвет придавали с помощью естественных для горной местности природных красителей: мха, лишайника, папоротника, древесной коры. Сейчас, конечно, технология производства шотландки сильно изменилась: на смену человеческим рукам пришли конвейеры, однако клетчатый паттерн не только не забыли, но и, сверх того, ввели в массовую моду, сделав достоянием всех возрастов и социальных групп. Разумеется, Великобритания продолжает держать за собой право главного популяризатора клетки. В редкой коллекции британского дизайнера вы не увидите знакомый до боли узор. А какие-то марки (я намекаю, в первую очередь, на Burberry) даже сделали себе на нем имя. Ежегодно клетка уходит из виду на непродолжительное время и снова возвращается на подиумы, как раскаявшийся мужчина к любящей его женщине после мимолетного адюльтера. Только клетке каяться не в чем: несмотря на то, что в браке с модой она очень давно, она не успевает ей приесться. А все потому что все время меняется, приспосабливаясь под современные веяния: то это "куриная лапка", то гленчек, то пепита - разновидностей не счесть. Остается только выбрать подходящий вариант из всего многообразия. А выбрать в этом сезоне есть из чего. В первую очередь, это гордость британцев Alexander McQueen и Vivienne Westwood. Оба предлагают повернуть клетку на 45 градусов, превратив ее в ромб. Интересно прочтение привычного узора у итальянцев Marni: их клетчатые вещи напоминают то кладку из цветных пиксельных кирпичиков, то контрастную разлиновку в стиле Мондриана. Клетка у Oscar de la Renta - разнокалиберные квадратики, похожие на телевизионную таблицу во время профилактики. Вообще, у каждого дизайнера свой крен. За традиционной шотландкой - к упоминавшемуся в связи с забавными свитерами Питеру Йенсену (у него, к слову, и мужские костюмы отличные), за клетчатыми твидовыми жакетами - это к DKNY и Dries Van Noten, ну а клетчатых брюк у всех хватает: хотите - элегантный спорт-шик от Tommy Hilfiger, хотите - гламурная роскошь в стиле Джей Ло от Just Cavalli, задорное нео-ретро а-ля 70-е найдете у Moschino Cheap & Chic и Jovovich-Hawk (там даже не брюки, а целый ансамбль). А вот пара Доменико Дольче и Стефано Габбана оторвалась по полной программе, не размениваясь на мелочи: в линии D&G они буквально все вещи выполнили в клетку - вплоть до колготок. Правильно, гулять - так с масштабом. Так считает и Генри Холланд, основатель марки House of Holland, которому можно безоговорочно вручить пальмовую ветвь как самому ярому эксплуататору клетки: у него даже невеста (хорошая подруга дизайнера Агнесс Дийн) выходит в клетчатом платье, клетчатой повязке на глаз и - на секундочку - клетчатых же рогах.