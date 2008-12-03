Киножертвы Брэда Питта: ради роли актер превратился в старика

Роль харизматичного и бескомпромиссного героя в фильме Дэвида Финчера исполнил Брэд Питт. "Несмотря на то, что Дерден олицетворяет собой монстра, он представляют тот тип молодых людей, которыми многие хотели бы стать", - пишет Empire. Стоит отметить, что Питт не впервые становится победителем рейтинга прессы. Ему дважды присуждали звание "самого сексуального из ныне живущих людей" по версии журнала People. Однако ярлык "секс-символа" не мешает Питту играть героев, лишенных его безупречного голливудского шика. Примером тому стал недавно появившийся фильм "Забавный случай с Бенджамином Баттоном". Именно этот фильм стал причиной слухов о том, что любимец публики резко постарел. Дело в том, что в фильме 44-летний Питт должен был сыграть человека, который на склоне лет влюбляется в молодую женщину. К удивлению близких и друзей биологические часы влюбленного начинают отсчитывать время вспять. Для этой роли Питт позволил гримерам изменить его до неузнаваемости. С помощью специального парика ему сделали лысину, на лицо наклеили глубокие морщины и двойной подбородок. Фотографии, которые позже появились в прессе, заставили поклонников думать, что "самый сексуальный" актер Голливуда и правда постарел. А друзья Питта шутили, что именно таким вскоре и станет актер, если его подруга Анжелина Джоли осчастливит его еще парой-тройкой детей. Кстати, именно Джоли потребовала от создателей фильма найти дублера для тех сцен, где Питту надо было играть обнаженным. "Возможно, Анджелина просто хочет, чтобы он не обнажался ни перед кем, кроме нее", - прокомментировали эту просьбу продюсеры. Прежде актер неоднократно появлялся на экране полураздетым как в фильмах ("Троя", "Тельма и Луиза"), так и на страницах журналов (Playboy-1997, Vanity Fair). По словам Брэда Питта, своей безупречной фигурой он во многом обязан тяжелой работе. Так, для роли Ахилла в блокбастере "Троя" он должен был часами находиться в спортзале, тягая "железо". "Против своей природы я должен был потратить много времен и работать до седьмого пота над физическим аспектом", - говорил Питт. Однако самое тяжелое, по словам актера, было бросить курить. Впрочем, это актер собирался сделать раньше, поскольку "курение убивало его".