УРА! Проект «Дом-2» решили закрыть

3 декабря 2008, 16:27

Телепроект "Дом-2" необходимо закрыть, а телеканал ТНТ должен понести наказание за трансляцию эротических сцен и фраз нецензурного характера.

К такому выводу пришли участники второго экспериментального заседания Общественного совета по нравственности на телевидении. "На мой взгляд, то, что было показано, - это часть жизни, но далеко не у всех всегда все выставляется напоказ. Есть какая-то грань, и нужно понять, когда и кто переходит эти рамки. Это необходимо обсуждать. На мой взгляд, руководство канала необходимо штрафовать за мат и натуралистические сцены, порнографию, которую показывают в телепроекте "Дом-2", на сумму не менее 5% от оборота компании", - цитирует деловая газета "Взгляд" слова заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Всеволода Чаплина. "То, что я сегодня увидел, - это, конечно, уголовщина", - сообщил декан Высшей школы телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков, комментируя продемонстрированную собравшимся нарезку из наиболее жестких фрагментов реалити-шоу, скачанных из Интернета, где открыто демонстрировались сцены полового акта, а также драки между участниками и участницами проекта. По словам Третьякова, увиденное - "это верх пошлости, похабщины, неприличия" и может оказывать на аудиторию только негативное влияние, сообщает РИА "Новости". "Если бы Общественный совет по нравственности уже существовал, то я высказался бы категорически против того, чтобы такие программы появлялись на телевидении, - заявил эксперт. - Я предложил бы руководству данного канала - учитывая, что данный проект ничего кроме развращения и так уже развращенной молодежи не несет, - добровольно закрыть его". Третьяков также выступил за систему штрафов, чтобы "пресечь возможность показа подобных кадров в эфире". Эту точку зрения поддержала и детский психолог Ирина Медведева, отметившая, что "сцены насилия не поддаются никаким объяснениям, а обилие ругательств - это форма острого психоза". "Цензура в таких случаях просто необходима, жизненно важна. Это надо запретить. И мальчишек наших не пускать сниматься, чтобы они не становились психическими инвалидами,- заявила Медведева. - Разрушение интимного стыда - это разрушение психики, личности. Это свойственно шизофрении в последней стадии, стадии дефекта". Отметим, что руководство проекта "Дом-2" и его ведущие Ксения Собчак и Ксения Бородина не пришли на заседание Общественного совета. Появляться на этом мероприятии запретили и нынешним участникам телешоу. "За 4,5 года проект деградировал, изжил себя, - рассказала бывшая участница телепроекта Люсьен Алексеева. - В самом начале нас за мат штрафовали, за драки выгоняли. Вначале нам деньги не предлагали. Я пришла с целью посмотреть этот проект и написать об этом книгу, как потом и поступила. Сейчас участники получают деньги, для некоторых - это хороший способ заработать и прославиться". Аделина Караева уточнила, что в 2006 году за один день съемок платили 30 долларов, однако камера в туалете, направленная на унитаз, уже стояла. "В голливудских фильмах побеждает добро. В "Доме-2", к сожалению, наоборот, - заявил еще один бывший участник Роман Третьяков. - Возможно, потому, что организаторы упустили баланс между добром и злом. Но спрос с тех людей, которые выдают это в эфир. Я не могу отвечать за каждый свой эмоциональный выплеск, потому что это 24 часа в сутки". Напомним, что первое экспериментальное заседание Общественного совета по нравственности на телевидении состоялось в августе 2008 года. На нем обсуждался художественный фильм "Новая земля". В мероприятии принимали участие Иосиф Кобзон, Павел Лунгин, протоиерей Всеволод Чаплин, Владимир Конкин, Александр Михайлов, Николай Бурляев, Владимир Мамонтов и Михаил Леонтьев.

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