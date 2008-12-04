Инна Цымбалюк и Алена Винницкая предупреждают: СПИД не спит! (ФОТО)

4 декабря 2008, 13:31

Звезды шоу-бизнеса и спорта по инициативе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта приняли участие в создании социально направленных роликов «ВИЧ касается каждого».

Точно так же называется программа, в рамках которой любимцы молодежи Алена Винницкая, группы «ТНМК» и «От винта» дали концерты в пяти крупных городах страны, в ходе которых не только пели-плясали, но и говорили об опасности СПИДа для каждого. Как известно, Украина занимает позорное второе место в Европе по распространению этой страшной болезни. Честно говоря, большинство промо-роликов, которые показывают сегодня на ТВ, малоубедительны, а то и просто провокационны (помните девочку лет 16-ти в неприличном пеньюаре, которая обещает «сегодня обязательно воспользоваться презервативом»?, как будто секс в ее возрасте сам собой разумеется?!). Поэтому вдвойне отрадно, что проект «ВИЧ касается каждого» сделал это куда понятнее и ярче. «Ты хоть раз в жизни прокалывал ухо? Делал тату? А обычный укол? А переливание крови? Если ты ответишь «да» хотя бы на один вопрос, тебе однозначно нужно пройти текст на ВИЧ!». Заметьте, говорят это не абстрактные чиновники и дяди-тети, а популярные люди: резиденты «Comedy Club Украина», Инна Цымбалюк, Алена Винницкая, Максим Нелипа, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени, группа «ТНМК» - им наверняка поверят больше. А главное – текст заставляет реально задуматься каждого, а не только развратников, наркоманов и гомосексуалистов. На акции, состоявшейся 2 декабря и посвященной презентации роликов, все их участники получили заслуженные награды в виде памятных знаков. И было очень приятно, что почти каждый из «звезд» говорил: «Это честь для меня. Если я спасу хоть одного человека – буду счастлив». Отснятые социальные ролики буду транслироваться как на украинских телеканалах, так и на экранах в центрах крупных городов. Посмотрите их внимательно, и расскажите об увиденном другим. Будьте бдительны…

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