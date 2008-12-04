Группа «Мандри» уже готова к Новому году (ФОТО)

«Эта песня была написана несколько недель назад. Очень достал меня весь этот депрессивный психоз, которой происходят вокруг. И я написал песню безжалостно позитивную, сказочную, новогоднюю. Случилось так, что написана песня, сделаны аранжировки и запись – все это произошло на одном дыхании. В записи песни мы использовали детский хор. Для того чтобы чувствовался максимальный позитив. Эта песня вовсе не характерна для нашей группы. Получился такой себе антидепрессивный новогодний ска», - рассказывает лидер коллектива Фома. По словам Фомы, это были очень комфортные съемки. Каких-то особенных сценариев и сюжета не было, была задача создать хорошее настроение. Фоме очень хочется сказок в это трудное время. «Мы были торжественно праздничные во фраках и бабочках, дурели в кадре», - говорит Фома. В съемках были задействованы несколько дедов-морозов и три снегурочки - рыжая, брюнетка и блондинка. Рыжая была провокационной, брюнетка – романтичной, блондинка – танцовщица, спортсменка, акробатка. «Также была тусовка детей, которые пели и водили хороводы вокруг елки. Еще был клоун-жонглер-фокусник. Его сыграл сам режиссер клипа. Нам особенно понравилась работа стилиста Алины Линьковой. Мы работали с ней впервые и, надеюсь, что не в последний раз», - делится впечатлениями лидер группы. Песня «Новорічна» появится в теле и радиоэфире в ближайшие дни.