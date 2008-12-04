Группа «Мандри» уже готова к Новому году (ФОТО)

Группа «Мандри» сняла клип на песню «Новорічна», на съемочной площадке создавалась настоящая новогодняя сказка.
«Эта песня была написана несколько недель назад. Очень достал меня весь этот депрессивный психоз, которой происходят вокруг. И я написал песню безжалостно позитивную, сказочную, новогоднюю. Случилось так, что написана песня, сделаны аранжировки и запись – все это произошло на одном дыхании. В записи песни мы использовали детский хор. Для того чтобы чувствовался максимальный позитив. Эта песня вовсе не характерна для нашей группы. Получился такой себе антидепрессивный новогодний ска», - рассказывает лидер коллектива Фома. По словам Фомы, это были очень комфортные съемки. Каких-то особенных сценариев и сюжета не было, была задача создать хорошее настроение. Фоме очень хочется сказок в это трудное время. «Мы были торжественно праздничные во фраках и бабочках, дурели в кадре», - говорит Фома. В съемках были задействованы несколько дедов-морозов и три снегурочки - рыжая, брюнетка и блондинка. Рыжая была провокационной, брюнетка – романтичной, блондинка – танцовщица, спортсменка, акробатка. «Также была тусовка детей, которые пели и водили хороводы вокруг елки. Еще был клоун-жонглер-фокусник. Его сыграл сам режиссер клипа. Нам особенно понравилась работа стилиста Алины Линьковой. Мы работали с ней впервые и, надеюсь, что не в последний раз», - делится впечатлениями лидер группы. Песня «Новорічна» появится в теле и радиоэфире в ближайшие дни.