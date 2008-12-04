Таня Пискарева подарила детям частичку своего сердца (ФОТО)

Главной темой мероприятия стал аукцион, который собирал деньги на установление автономного отопления в Васильковском детском доме, чтобы малыши не мерзли в холодное время года. Для сбора денег известные персоны: Виталий Козловский, Ирис, Николь, группы «Бумбокс» и «Скрябин», «95-го квартал» предоставили личные вещи в качестве лотов аукциона. Таня Пискарева ради благородного дела пожертвовала статуэткой кошки, которая была в ее личной коллекции. «Это Розовая Влюбленная Кошка, - так представила свой лот Таня, – и пускай вырученные деньги принесут детям хоть капельку тепла, а купившему её молодому человеку – она принесет настоящую любовь за его щедрый вклад в благородное дело». Предоставленная Пискаревой статуэтка была куплена самой первой, и ушла с молотка за рекордную сумму этого вечера – 1100 гривен. Также поддержать детей и исполнить свои песни пришли ученики Татьяны – два фабриканта украинской «Фабрики звезд-2» – Денис Деканин и Макс Барских. Пискарева не только пожертвовала любимой кошкой, но и решила стать ведущей мероприятия, разбавив мужской дуэт Дмитрия Обрезана и Анатолия Анатольевича. Именно с этих двух молодых людей Татьяна создала на вечер импровизированный и весьма симпатичный балет, который с удовольствием отплясывал под песню «Снег», а композиция «Баритон» так разгорячила шоу-группу «Ва-Банк», которая сопровождает выступления Пискарёвой, что ребята начали раздеваться прямо на сцене! Довольны были все – Пискарева балетом, балет Пискаревой, а зрители – всем происходящим действом! Таня Пискарева выразила отдельную признательность клубу «Heaven» и организаторам акции за поддержку такого благородного дела, как помощь детям. Напомним, что у Татьяны особое отношение к детям, поскольку она уже более 12 лет руководит Детским театром эстрады и учит детей искусству. Певица уверена, что прививать правильные благородные качества нужно именно с детства, а наиболее эффективно, по ее мнению, это можно воплотить, конечно же, через искусство и творчество. ФОТО: ИА «Screen Media»