Маша Фокина снимается у Светы Лободы в массовке! (ФОТОфакт)

4 декабря 2008, 16:09

Непредсказуемая певица Светлана Лобода снялась в дуэтном клипе с известным DJ LUTIQUE.

. Во время съёмок пришлось поменять сценарий, так как Лобода очень хотела сыграть в интимных сценах. Интимные сцены Лободе играть не впервой, а вот петь на английском языке, да ещё и абсолютно клубную композицию раньше певице не доводилось. Режиссёром клипа на песню «By your side» стал верный друг Светы - Алан Бадоев. Исполнительница, не раздумывая, обратилась к Алану, дабы экранизировать совместный труд с ди-джеем Лютиком. Светлана пожаловалась, что пришлось избежать интимных сцен, так как на съёмочной площадке присутствовала супруга Лютика, которая была категорически против любых проявлений чувств, даже на камеру. Пришлось послушаться ревнивую жену, чтобы избежать ненужных конфликтов. Но ревность жены неспроста, дело в том, что Лютик написал песню и посвятил её Свете. Как только Лобода узнала, что есть такое творение, сразу же примчалась домой к парню, несмотря на то что был поздний вечер, и была в полном восторге от услышанного. Именно потому они не долго думая, связались с Аланом Бадоевым. Снимали клип в одном из новых и модных киевских клубов, где атмосфера способствует полному расслаблению. Для участия в съёмках Лобода пригласила всех своих друзей и приятелей, певица захотела показать свою команду в полном составе. В массовке снялась телеведущая Виктория Батуи и певица Маша Фокина. Если Батуи весьма прилично вела себя, то Фокина, наоборот, не знала чем себя занять. Сначала она курила обычную сигарету, но почему-то странно её спрятала, как только увидела камеры, а потом нежно обнималась с мужчиной из команды Лободы. По словам Светланы Лободы, съёмки начались в семь утра, отдыха за весь день было мало. Певица призналась, что и в Новый год не собирается отлёживать бока. В новогоднюю ночь у неё будет целых три концерта, отказываться Cвета не собирается, тем более времена кризиса наступили вплотную. А через несколько дней после начала года, девушка уедет вновь в Индию. Это уже не первый визит Лободы в эту замечательную и экзотическую страну. Пару недель проведённых в весьма далёкой Индии восстанавливают её силы и придают много вдохновения. Света пока ничего не обещает по поводу своей очередной фотовыставки. Напомним, в прошлом году Лобода открыла выставку фото, привезённых из Индии, в Украинском доме, которая пользовалась бешеной популярностью и открыла Лободу не только как певицу.

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