Татьяна Рамус: «Предпочитаю эпатировать умом, а не телом»

С чего начинала с виду хрупкая и очаровательная блондинка с железным характером и требовательностью к людям? Какие сложности возникают при создании собственной программы? Как добиться успеха во всех жизненных аспектах? На все эти, и многие другие вопросы, читатели ST@RS и поклонники Татьяны Рамус смогли получить ответы во время онлайн-конференции. Bиктopиo, 15:56 Расскажите поподробнее о вашей благотворительной деятельности? Ответ: Если говорить о моей благотворительной деятельности, то я бы даже не называла это деятельностью, скорее, это зов души. Мое проявление, как у филантропа. Если вы задали этот вопрос для того, чтобы самому понять, как начать заниматься благотворительностью, то могу сказать, что есть огромное количество фондов, для которых важны не только финансовые средства, но и волонтерская работа. К сожалению, об этом очень мало пишут, и я думаю, что много людей, которые не имеют возможности помогать финансово, захотели бы стать просто волонтером. На сайте ramus.com представлена информация о том с какими фондами я сотрудничаю, так что будет желание присоединяйтесь Пoлинa, 15:59 Как давно вы занимаетесь социальными проблемами, ведь предыдущий ваш проект был про моду и шоу-бизнес? Ответ: Идея создать программу «Зверни увагу», которая бы поднимала социальные вопросы и находила бы на них ответы, родилась у меня достаточно давно. Но воплотить ее в жизнь оказалось не так легко, поэтому ушло определенное количество времени, чтобы создалась команда единомышленников. И если вспомнить о том, что до программы я имела проекты о моде и шоу-бизнесе, то к социальной программе я пришла поэтапно, когда почувствовала, что я доросла до такого проекта как личность, чтобы начать говорить о проблемах, которые волнуют миллионы людей. Гpигopий, 15:59 Вы очень красивы - вам это по жизни помогает? Ответ: Скорее да, чем нет. Людмилa, 16:02 Кем мечтали стать в детстве? Ответ: Как все дети, я примеряла на себя совершенно разные роли. И это, наверное, зависело, прежде всего, от того, насколько мне был симпатичен человек, которого я встречала, будь то доктор, продавец или преподаватель музыки. А если говорить о том, мечтала ли я работать на телевидении, то такие маленькие репетиции у меня в жизни были, и первое интервью я взяла у моего соседа. Мне было лет восемь :) Haтaлья_Пeтpoвнa, 16:05 Татьяна, как вы справляетесь с сезонным перепадом настроения? И какое у Вас любимое время года? Ответ: Не могу сказать, что я страдаю сезонными перепадами настроения. Но все-таки, действительно, такой факт существует у людей, меняется время года - меняется настроение человека. Мы даже делали программу на тему того, как избавиться от депрессии. Наверное, один из самых важных советов, которые я могу дать по этой теме - то, что не нужно пытаться справится с перепадами настроения и вообще с депрессией в одиночку. Наш мир нам кажется таким, в зависимости от того, с кем мы общаемся, и кто нас окружает. А мое любимое время года в Киеве - это начало осени и конец весны. fff, 16:05 Где валяются олигархи? Ответ: Олигархи не валяются, они работают :) Юpий, 16:05 как к Вашему успеху и популярности относится муж? Ответ: Терпимо.:) Aлинa_Kyц, 16:09 Как реагирует Ваша дочурка, когда видит Маму по телевизору? Ответ: Сегодня утром в 8:55 моя дочь включила программу, посмотрев её 1,5 - 2 минуты, она сказала: мама, давай больше вы не будете поднимать эту тему, какая-то она страшная. Показывают очень много маленьких деток, которые плачут. А тема была о банках пуповинной крови. Такая она у меня чувствительная. Хотя радует то, что в свои не полные пять лет ее волнует больше содержание, чем форма. А в целом, на мое появление на экране она реагирует очень спокойно - без бурных эмоций:). Ceлecтa, 16:12 Здравствуйте Татьяна! В модных журналах часто рассказывают о косметических средствах. Стоит ли доверять редакторам или это всего лишь вид рекламы? Ответ: Безусловно, появление в глянцевых журналах советов, какими косметическими средствами пользоваться, можно назвать рекламой. Но как бы мы узнали о чем-то новом, если бы рекламы не существовало. Я думаю, что за новинками нужно следить, но при выборе косметики нужно доверять в первую очередь себе. Выбор косметики происходит методом проб и ошибок, другого варианта нет. Kaтpинa, 16:12 Какой стилист создает вам образ? Ответ: Для ведущих программы «Зверни увагу» образ создавал Тарас Краскин. А лично я своим образом всегда занимаюсь сама. Зe_бecт, 16:14 Вы умеете танцевать? Какие танцы вам нравятся больше всего? Ответ: Да, танцевать я умею. И любимые танцы – диско, я еще не успела заразиться новым хобби после «Танцев со звездами», «Танцую для тебя», и в танцевальную секцию не записалась :) хотя моя дочь Анна делает в этом направлении уже первые шаги, и смотреть на танцующего ребенка одно удовольствие :) Oлигapx, 16:14 Каким должен быть мужчина, чтобы вы согласились пойти с ним на свидание? Ответ: Для того, чтобы я согласилась пойти на свидание, должно быть соблюдено одно очень важное условие: на это свидание меня должен пригласить МОЙ МУЖ.!!! Aмeли, 16:17 На каких концертах зарубежных исполнителей вы побывали? И кто вам нравится из украинских звезд? Не планировали создать телепроект о шоу-бизнесе и перейти на какой-нибудь другой канал? Ответ: 1. Я бывала совершенно на разных концертах звезд, таких, как Стинг, Мадонна, а из украинских звезд мне нравится почти половина. Я считаю, что среди них есть много достойных исполнителей, которых хочется слушать. В моей машине можно найти альбомы Океана Ельзы, Ламы, Жени Фокина, ВВ, Светы Лободы, Марии Бурмаки и многих других. 2. Пока не планирую создавать проект о шоу-бизнесе, но - никогда не говори никогда.. 3. А что касается перехода на другой канал - то с этим проектом никуда не собираюсь, потому, что с 5 каналом у нас сложилось плодотворное сотрудничество:) aнтикpизиc_, 16:22 Татьяна, Вы человек, пытающий найти вопросы на многие социальные проблемы. У вас есть видение или ответ на то, как побыстрее вывести страну из кризиса? Ответ: Я очень надеюсь, что те темы, которые мы поднимаем в программе «Зверни увагу», тоже каким-то образом помогают выводить страну из кризиса. Потому, мы стараемся показывать разные пути, как выйти из той или иной ситуации и даем ответы на многие важные вопросы, которые волнуют многих украинцев. И самое важное то, что те темы, которые мы поднимаем в программе, они придуманы не нами. Эти темы нам на сайт ramus.com.ua присылают наши зрители. На основе этих тем потом рождаются сюжеты программ. Однозначного ответа, как вывести страну из кризиса, я думаю, на сегодня нет ни у одного человека. Я думаю, что время расставит все на свои места. Poмa, 16:22 Здравствуйте Татьяна. Скажите, а Вы бы не хотели заняться режиссурой или продюсированием отечественного кино? Ответ: Наверное, хотела бы, и верю, что у меня еще все впереди.:) Poмa, 16:23 Какое из человеческих качеств Вам больше всего нравится в окружающих? Ответ: Мне нравится в человеке все качества, которые не нацелены на разрушение. Лидия_Пeтpoвнa, 16:24 Какая Ваша самая заветная мечта? Ответ: хочу оставить это в тайне:) Den, 16:24 У вас такие данные, почему вы до сих пор не на обложке журнала «PlayBoy»? ) Ответ: Потому что я предпочитаю эпатировать умом, а не телом. aпpeль, 16:25 Как Вы относитесь к личности Христа? Ответ: . спасибо за вопрос, но это слишком глубокий вопрос как и тема религии, которую желательно обсуждать в нужном месте и в подходящее для этого времени и настроение abc, 16:27 Влияют ли темы Ваших передач на Вашу жизнь? Портится ли Вас настроение во время подготовки программы на тяжелые темы? Ответ: Безусловно, мои программы влияют на мою жизнь, потому что я лично для себя нахожу массу ответов на вопросы, которые меня волнуют, а настроение иногда действительно портится, но потом все становится на свои места, особенно когда в конце концов получается найти ответ и кому то помочь ведь это основная цель моей программы поэтому я люблю свою работу, ведь в один день можно прожить несколько разных историй. Taнюшa, 16:28 Где вы берете материал для своих программ??? Ответ: Материалы для программ нам присылают зрители на сайт ramus.com.ua и, если у вас есть тема - мы с удовольствием её рассмотрим.:) Spice, 16:29 Татьяна, добрый день. Очень нравятся ваши передачи. Узнаю для себя очень много полезного. Как вы боритесь с кризисом? И затронул ли он вообще вас? Ответ: Спасибо за вопрос и за комплименты в адрес программы. Я рада, что наша программа может быть полезна и для вас. Безусловно, кризис затронул всех людей, живущих в этой стране, и лично я стараюсь не поддаваться всеобщей панике, а продолжать работать на все 100 % ! ЛeнaX, 16:31 Татьяна, был ли у вас опыт работы в прямом эфире? Какие ощущения? Были ли какие-то казусы во время съёмок? Ответ: Да, опыт работы в прямом эфире у меня был, но не как ведущей, а как гостьи. Ощущения... Сначала - волнение, а потом понимаешь, что деваться-то некуда :) Если говорить о всем периоде работы - то истории были разные. Спасибо за вопрос он натолкнул меня на мысль сделать на нашем сайте страничку о работе за кадром. Ведь правду говорят что человеку закулисье не менее интересно, чем действо на сцене. Koля, 16:33 Татьяна, добрый день.

Очень уважаю вас за вашу работу!

Подскажите с чего нужно начинать молодому журналисту, чтобы достичь уважения в обществе? Ответ: Спасибо большое за уважение, такие слова еще больше стимулируют к самоотдаче в работе и ответственности по отношению к зрителю!!! А начинать молодому журналисту, как и любому человеку, нужно с того, что относиться к своей деятельности надо не как к работе и "я пошел" а как к образу жизни это один из важных моментов в работе журналиста, Важно быть любознательным, и искренне интересоваться той темой, за которую вы взялись. Если этого не происходит, если нет искренности в отношении разрабатываемого материала, то лучше не начинать карьеру журналиста, потому что без самоотдачи и самоконтроля, успеха не будет, так как читателя, так и зрителя не обманешь, ему, либо интересно, либо нет, третьего не дано. А вам лично я желаю удачи. Taтьянa, 16:38 кем хочет стать Ваша дочурка? кем бы Вы хотели чтобы стала она! Ответ: Аня пока не выражает таких ярких желаний, касательно того, какую она хочет избрать профессию, и я не акцентирую на этом внимание, потому что у неё такой возраст, когда нужно уделять внимание прежде всего познанию мира и окружающих людей. А если говорить о том, мечтаю ли я о том, чтобы она стала человеком определенной профессии - то скорее всего, нет. Для меня важнее дать ей право выбора и поддержать, потому что всем известно, что нереализованные амбиции родителей, которые пытаются реализовать их на детях, как правило, к хорошему результату не приводят. И есть такие сильные волевые люди, которые будучи в подростковом возрасте не имели возможности противостоять желанию родителей выбирали себе профессию не по душе, но потом в зрелом возрасте кардинально меняли свою жизнь в проф. плане. Я уверенна что прежде всего нужно прислушиваться к желаниям наших детей. Aннa_, 16:40 А не собираетесь ли Вы петь? это сейчас модно.. Ответ: А вы думаете, модно? Я думаю, что мода на это давно прошла, при сегодняшней конкуренции и колоссальном количестве талантливых людей! А те исполнители, которые поют только потому, что это модно, как правило убеждаются что их творчество, дольше одной недели не живет, потому что шоу-бизнес уже стал настоящим бизнесом, с серьезными правилами игры. и серьезной конкуренцией. А я на самом деле не в дань моде а по велению души спела уже четыре песни к разным праздникам и подарила их для своей семьи.:):) И вам желаю петь в удовольствие! Oкcaнa, 16:42 Тетяна, чи було в вас бажання змінити місце проживання. Переїхати у другу країну? Ответ: Такого желания нет. Потому что я много путешествую, и всегда хочу вернуться в Киев. Хотя иногда, сталкиваясь с некоторыми проблемами, которые поднимаются в программе «Зверни увагу», такие мысли возникают, но это всего лишь мысли, которые воплощать в жизнь я не собираюсь. Тут моя семья, а это самое важное. Oкcaнa, 16:47 Тетяна, як виглядає ваш відпочинок? Чи плюбляєте їздити за кордон? І куди саме Ответ: Мой отдых выглядит совершенно по-разному. Как правило, он проходит с семьей, и в зависимости от времени года мои путешествия тематически видоизменяются. Летом, например, я люблю проводить время в Таскане, этот регион богат достопримечательностями, и рядом с маленькой итальянской деревней, в которой мы отдыхаем, расположились такие города, как Пиза, Флоренция, Сан-Ремо, и одно из новых моих открытий, которое меня приятно удивило, это деревня Пьетра-Санта. В ней работает огромное количество скульпторов, которые скрыты от огней большого города и которых не увидишь на серьезных выставках. Это люди, работа которых сохраняется на века, а в Италии как известно умеют сохранять свои культурные ценности. Иpинкa, 16:48 Татьяна, как вы следите за собой? за своей фигурой? занимаетесь ли вы спортом? Ответ: Не буду перечислять все процедуры, но стараюсь следить за своей фигурой, хотя сказать, что регулярно занимаюсь спортом не могу. Иpинкa, 16:48 Кто придумывает тематику для ваших программ? Ответ: Темы для программ нам присылают зрители на сайт ramus.com.ua. Иpинкa, 16:51 Интересуетесь ли вы политикой? Ответ: Да, безусловно, интересуюсь. Как ей можно не интересоваться в нашей стране? Даже если ты ничего не захочешь слышать о политике, в этот период времени, живя в этой стране это просто невозможно. Но самое главное, что я думаю, что люди должны сознательно интересоваться политикой, быть подкованными и грамотными, особенно в те моменты, когда мы выбираем правительство и Президента. Хотя сложно не признать, что в таком потоке противоречивых действий со стороны власти, не возможно полностью быть объективным в отношении того или иного политика, или политической партии. Бapaбaшкa, 16:52 Татьяна, как часто Вас мучает совесть за Ваши поступки? Ответ: Я стараюсь не совершать тех поступков, из-за которых меня бы мучила совесть. Но в жизни никто не застрахован от ошибок, поэтому, когда я ошибаюсь, совесть меня мучает и я стараюсь исправить сложившуюся ситуацию. Aннyшкa, 16:53 Здравствуйте, а расскажите пожалуйста как вы начали свою карьеру??? Ответ: Свою карьеру я начинала с программы «МСтиль» в телекомпании «Золотые Ворота». И попала я туда совершенно случайно во время одной из бесед с президентом компании, он сказал: «-Таня, ты такая активная не хочешь прийти прийти на пробы», и я согласилась. Вот результат - скоро будет 10 лет, как я занимаюсь телевидением. ЛeнaX, 16:54 Таня, а вам предлагали сниматься в кино? Ответ: Да, в кино сниматься предлагали, но пока, видно, не судьба. Дмитpий, 16:55 О чем грустит Женщина? Ответ: В нашем обществе, как правило, женщина грустит, когда чувствует себя незащищенной, когда приходится решать мужские вопросы, когда нарушаются ее права. Будем верить, что наша страна будет лучше заботиться о наших женщинах. Тина, 16:56 сколько денег вы тратите в месяц? Какой у вас семейный бюджет?:) Ответ: Спасибо за вопрос, наш семейный бюджет зависит от времени года. А тратим мы ровно столько, сколько можем себе позволить, ни больше, ни меньше. Лиза, 16:57 Часто ли на вас западают олигархи? Ответ: А на вас?:) Татьяна Рамус, 16:57 ... Ответ: Спасибо большое за вопросы, и за внимание! Надеюсь, вы тоже станете постоянными зрителями программы «Зверни увагу» и с не меньшей активностью будете присылать наболевшие вопросы на наш сайт ramus.com.ua. И поверьте, вы получите объективные ответы с помощью моей команды, и самых высококвалифицированных специалистов из разных сфер деятельности, у которых, есть важная цель дать больше информации на пути к улучшению качества жизни!