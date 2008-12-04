Как Хабенский боролся с болезнью жены

Но некоторые события заставляют нас вспомнить о том, что артисты - такие же люди, как и все остальные, просто чуточку более известные. Смерть и болезнь - единственное, от чего никто не застрахован - касается и героев с экрана. 3 декабря в стенах клиники "Седарс-Синай" скончалась Анастасия, жена Константина Хабенского. Долгие месяцы артист провел в лос-анджелесской клинике, пытаясь спасти жизнь супруги. Дни.Ру приносят свои соболезнования Константину и вспоминают артистов, боровшихся с недугом, – тех, кто выиграл бой у смерти, и тех, кого в 2008-м с нами не стало. Христианское смирение Анастасии Хабенской было всего 34 года, когда она умерла, и 33, когда врачи обнаружили опухоль. Диагноз был поставлен медиками сразу же после рождения сына, первенца у супружеской пары. Операция по удалению злокачественной опухоли головного мозга стоила коллосальных денег – 400 000 долларов, и артисту пришлось принять ряд мер для того, чтобы достать эту сумму. Константин был вынужден сняться в рекламном ролике одного российского банка – с учетом, что сложный график работы едва ли позволял ему "свободные" часы. В этом году в прокат вышло три фильма с участием Константина: "АдмиралЪ", "Особо опасен" и "Домовой", но, снятые задолго до выпуска в прокат, они уже не отражались на занятости актера. Как только Анастасия оправилась после операции, супруги обвенчались – тут же, в клинике. В то время одна за другой выходили в прессе заметки о том, что Хабенский сильно похудел, стал вести аскетичный образ жизни и ударился в религию. Его мать Татьяна рассказывала о том, что Константин стал уделять большое внимание молитвам – за выздоровление жены и за улучшение здоровья сына, родившегося слишком слабым. Летом, после обострения болезни Анастасии, Хабенский практически безвыездно жил в Лос-Анджелесе. Одна из пресс-конференций, проведенных по поводу премьеры фильма "АдмиралЪ", была виртуальной – интернет-телемост. Несмотря на низкое качество видео, за спиной у актера можно было разглядеть стены больничного коридора. Тогда он признался, что собирается оставить кинематограф и телевизионную мишуру ради сцены. В МХТ им. Чехова Константин играет ведущие роли – в частности, Клавдия в "Гамлете", игра в театре в данном случае как способ ухода от реальности и погружения в мастерство артиста. На недавнюю премьеру фильма Карена Оганесяна "Домовой", в котором Хабенский сыграл главную роль, актер по тем же причинам не пришел. Все последнее время Константин не отходил от супруги. Через полмесяца Анастасия скончалась. Салют Десять месяцев назад, 3 января, Россию поразило известие о смерти народного артиста Александра Абдулова. Александр Гаврилович узнал о том, что смертельно болен, очень поздно, когда рак легких достиг непоправимой четвертой степени. До того как точный диагноз был поставлен, Абдулова прооперировали в севастопольской клинике по поводу язвы пищеварительных трактов, или прободной язвы. Но так как состояние артиста не улучшалось, лечение не останавливали: Александр отправился в Израиль, но выводы местных врачей не оставляли надежды. Символично, что одной из последних его работ был фильм Владимира Фокина "Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны". Картину сняли по мотивам эмигрантского романа Людмилы Улицкой "Веселые похороны". По иронии судьбы Абдулов сыграл в ней главную роль - художника Алика, любимца женщин – такого, каким и Александра Гавриловича знали люди. Когда Алик умирал, шел искусственный снег. Когда на 55-м году жизни погиб Абдулов, в небо взмывали огни салюта. Враг президента Пол Ньюман более всего был известен своей ролью в вестерне "Буч Кэссиди и Санденс Кид", хотя "Оскара" он получил за фильм "Цвет денег" в 1987-м. Ньюман номинировался на высшую кинонаграду 10 раз, кассовые сборы за "Буч Кэссиди и Санденс Кид" составили 700 тысяч долларов – рекордная сумма сборов от вестерна. Однако же артист всегда возвращал любовь публики сторицей, отдавая деньги на благотворительность и образование. Он никогда не боялся своими действиями спровоцировать конфликты - в 60-е, когда принадлежал Демократической партии, прилагал все усилия, чтобы смягчить расовые противоречия в США, отчего попал в список двадцати личных врагов президента Никсона. О том, что актер и активный общественный деятель болен, становилось известно косвенно – то тут, то там вспыхивали слухи о том, что он-де посетил онкологическую клинику, прошел курс химиотерапии. После того как в июне были сделаны первые фотографии болезненно выглядевшего, состарившегося Ньюмана, прошло три месяца. 26 сентября его не стало – на 83-м году жизни борьба с раком потерпела фиаско. Победители В последние два года мировая общественность переживала за двух артистов: австралийскую поп-певицу Кайли Миноуг и американского киноактера Патрика Суэйзи. Оба по сей день являются интернациональными секс-символами, и потому весть о тяжелых болезнях была для всех неожиданностью. Кайли как раз записывала свой десятый альбом "Х", когда врачи обнаружили у нее рак груди. Рядом со знаменитой рыжеволосой красоткой в то время был ее бойфренд Оливье Мартинес, отменивший все дела ради того, чтобы помогать своей любимой. Миноуг победила болезнь и снова научилась улыбаться миру. 5 марта 2008 года стало известно о том, что Патрик Суэйзи, звезда "Грязных танцев" и "Привидения", умирает от рака поджелудочной железы. Поверить в то, что стройный и всегда пышущий здоровьем энергичный артист и танцор может покинуть этот мир, было невозможно. В июне Патрик заявил, что лечение приостановило распространение и рост раковых клеток. В среду утром, как сообщает Usatoday, Патрик Суэйзи еще раз опроверг слухи о том, что состояние его здоровья критическое: "Они говорят, что я на последнем издыхании, совсем загибаюсь и прощаюсь со своей плачущей семьей. Печально, что эта клевета из журналистских публикаций бросает тень на позитивную и плодотворную борьбу, которую я веду". Дни.Ру вместе со всеми почитателями его таланта желают артисту здоровья.