Юля Волкова обижает Лену Катину

Не так давно гонениям певицы подверглись группы "Фабрика", "Ассорти" и другие женские коллективы. Затем Волкова прошлась по Яне Рудковской и ее подопечному Диме Билану. А на церемонии вручения премии Elle Style Awards Юля раскритиковала отечественных артистов, обвинив их в безвкусице. "Мало модных людей в нашем шоу-бизнесе", - печально констатировала Юля, но имена немногочисленных икон стиля называть не стала. К слову, от Волковой достается не только артистам-конкурентам, но и ее коллеге по группе Лене Катиной. Если бы не терпение и хорошее чувство юмора рыжей "татушки", неизвестно, к чему бы привели Юлю ее многочисленные подколки. В свежем выпуске "t.A.T.u. ЛАЙФ" на канале Russia.Ru девушки были на грани ссоры. Волкова расспрашивала Катину о книжке, которую та читала. Лена сказала, что сюжет предсказуем, и отказалась назвать автора. "Я рекламой не занимаюсь", - объяснила она. "Ты такая непродвинутая телка", - с издевкой парировала Юля. "Да, непродвинутая, и вообще, кто сказал, что я телка?! Волкова, я сейчас на тебя обижусь!" - возмутилась Катина. "Ну рыжая телочка", - быстро исправилась Волкова. "Все, я обиделась!" - поджала губки Лена. Однако артистки очень быстро помирились и отправились на очередную репетицию перед своим выступлением на церемонии Viva Comet Awards 2008 в Польше. Напомним, что солистки "Тату" поучаствовали в необычном эксперименте. Без помощи профессиональных режиссеров и операторов они сняли фильм о себе. Продюсер Russia.Ru Анастасия Арцыбушева рассказала Дням.Ру, в чем заключается уникальность жанра ЛАЙФ, в котором работают теперь Юля и Катя. "Для масс-медиа, это, безусловно, ноу-хау. Герои сами снимают свою ЛАЙФ-историю! Они сами являются режиссерами. Сами решают, что и как показать широкой аудитории. "t.A.T.u. EXTRA ЛАЙФ" – это информативное видео-хулиганство, - поведала Анастасия. – Приватность и непринужденность съемки делает видео по-настоящему эксклюзивным. Ведь в отсутствие посторонних гораздо легче быть собой".