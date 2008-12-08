От Александра Филатовича ушла жена! (Эксклюзивные подробности)

Ровно через год после своего начала развалился второй брак режиссера. В чем причина? Кто виноват?.. «Все стало ясно в день годовщины свадьбы, Филатович так был занят своей карьерой, что даже не подарил мне цветов. Ну, а его громкие заявления на всю страну о том, как он хочет интимных отношений вне брака говорят сами за себя! Я не та женщина, которая будет терпеть подобное отношение к себе. Но, как говориться: «не было бы счастья, да несчастье помогло», сейчас я очень счастлива, потому что люблю и любима», - прокомментировала Ульяна корреспонденту ST@RS.