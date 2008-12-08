Ледокол Бахматов поплывет за Кубком Украины

В составе «ветеранов», а это участники от 17 до 75 лет, известный шоумен, продюсер Максим Ледокол Бахматов. В этот день плывут все – мужчины, женщины, дети. Причем же здесь ветераны? Понятие, которое ассоциируется не иначе, как со «слезами на глазах» и «сединою на висках», видимо имеет еще одно поэтическое определение -- «не стареют душой». Исходя из этого, праздник молодости и задора обещает быть веселым, напряженным и…мокрым, потому что не все ветераны умеют красиво «входить» в воду. Кроме профессиональных любителей «этого дела» в заплывах примут участие титулованные спортсмены, чемпионы по плаванью разных лет. Энтузиасты пройдут две дистанции. По результатам заплывов будут давать и медали. - В розовом детстве, - говорит добровольный «ветеран» Ледокол Бахматов, - я увлекался плаваньем. Потом забросил. Когда понял, что «спорт, ты—мир», а «тягать железо» или наматывать круги по стадиону, противоречит моей натуре, то вернулся в бассейн. У меня есть профессиональный тренер, рекордсмен Украины Алексей Соколов, и три раза в неделю, под его чутким руководством, я покоряю водную стихию в трех дисциплинах: классическое плаванье, плаванье в моноласте, фридайвинг (нырки на большие расстояния с задержкой дыхания). На прошлогоднем кубке я проиграл все, кроме «спины», там я пришел предпоследним. В этом году я намерен победить. И это не смотря на то, что рядом со мной будут плыть профессиональные пловцы, рядом с которыми, даже на спортивной тумбочке для прыжка в воду, видна разница в росте. На самом деле - это скорее не соревнование, а встреча старых друзей…в воде.