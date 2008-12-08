«Заклепки» сняли дебютный клип (ФОТОрепортаж)

Собственно, клип и его ротация – это и есть награда от телеканала. Съемки состоялись совершенно неожиданно и в очень сжатые сроки… в России. Дело в том, что все три участницы «Заклепок» Катя, Юля и Лена были и «пионервожатыми», и помощниками режиссера-постановщика Александра Ревзина, и со-ведущими на конкурсе «Детская Новая волна», который состоялся на прошлой неделе в Москве. К тому же, девушки приехали с юными конкурсантами от Украины, которыми сами преподают вокал. За пару дней до окончания конкурса продюсеры телеканала МУЗ-ТВ и продюсеры «Заклепок» решили, что не стоит оттягивать процесс, если можно снять клип, продлив визит группы еще на одни сутки после финала детского конкурса. Вот так почти «случайно» было принято решение о съемках. Молниеносно был продуман сценарий будущего видео и образы девушек. Так же молниеносно киевский дизайнер пошила «Заклепкам» наряды и привезла в Москву. Без единой примерки! «С нарядами вообще получилось все очень поспешно и невероятно: «Мы позвонили нашему стилисту Валерии в Киев и сказали, что через три дня снимаем клип и нам нужны наряды! Она пошила все платья на себя, а потом просто прикинула кто из нас больше, кто меньше и подогнала на глаз. Привезла уже готовые наряды», - сообщили сами «заклепки». Сюжет клипа предложил московский режиссер Алексей Голубев: сценарий близок к содержанию песни, есть трое юношей. Три абсолютно разных типажа и три девушки… Каждая «заклепка» играет две роли, но в обеих – себя. Первый образ – это девушки, за которыми ухаживают эти самые совершенно «нестандартные» и назойливые молодые люди. Второй образ – образ эдаких стервочек-небожительниц, которые с высоты своего «небесного» статуса дают самим же себе на земле дельные советы, как избавиться от надоевшего поклонника. Так же в сюжете присутствуют малыши-ангелочки (милые и позитивные) – противовес переборчивым на женихов «Заклепкам». Шикарные декорации и техника были привезены на площадку за несколько часов до съемок, которые продолжались на протяжении восьми часов. «Все знали, что утром у нас самолет и это очень подстегивало – никаких оттягиваний, переработок и задержек. Мы сняли клип даже быстрее, чем предполагали, а потом стали и задумались – ведь это только дебют, и такой темп! Что же будет дальше?!» - смеются «Заклепки». Тем временем телеканал МУЗ-ТВ уже готовится запустить видео в горячую ротацию.