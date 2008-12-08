Скандал! Chicos de la Fiesta пустили малышку по кругу! (ФОТО)

В преддверие новогодних праздников люди шоу-бизнеса решили методом благотворительных акций и аукционов собрать для детских приютов денежные средства, чтобы ребятишки сумели почувствовать волшебство Нового года. Одна из таких акций проходила 3 декабря в клубе «Disco Radio Hall», в которой с удовольствием приняли участие ребята из «Chicos de la Fiesta». Мероприятие поддержали: Инна Цымбалюк, выступив в качестве ведущей, «Павлики Internation», порадовал публику недавно созданный проектом «Фабрика-2» коллектив «Real’O», а также и многие другие артисты. «Чикосы» - ребята веселые, но колючие. Поэтому поднявшись на сцену клуба и спев композицию «Проездной билет», которая принесла им популярность, они представили публике новую композицию, заворотив небольшой скандальчик… Дело в том, что новая песня группы «Chicos de la Fiesta» вскоре появится в музыкальном телеэфире, а называется она «Эй, малышка»… Многие скептики уже поспешили упрекнуть ребят в плагиате, так как раньше композицию «Малышка» спел Kishe. Но «Чикосы» признались публике, что их песня написана уже давно, а тогда они ещё даже не слышали о таком исполнителе. Но мало того, звукорежиссер рассказал участникам коллектива, что в этот же вечер ещё одна группа собирается исполнить песню под названием «Малышка». «А еще мне сказали, что у группы «Несчастный случай» тоже есть песня «Малышка», – улыбчиво рассказала Мари, солистка «Chicos de la Fiesta». – Но будьте уверенны, что мы поём о разных девушках, поэтому пускай песни распространяются!» После чего Каруззо, другой участник группы добавил: «Выбирайте сами, какая малышка вам больше всего нравится. Думаю, наша вам будет ближе к душе, так как её характер достаточно горяч, сама она мила, красива, страстна и любвеобильна». «А одинаковые гениальные мысли частенько посещают головы великих людей, вспомнить хотя бы титанов физики. – Добавил Ромарио, третий солист коллектива. – Ведь сколько раз случалось, что учёные, работающие в разных уголках мира, открывают один и тот же закон или проводят подобные эксперименты. Поэтому почти одинаковые названия могут свидетельствовать лишь об одном – песня «Малышка» станет новым хитом!» ФОТО: ИА «Screen Media»