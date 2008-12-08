Хабенского разлучают с сыном. Ванечка навсегда останется в США

Актер оказался в непростой ситуации. Очень вероятно, что Настя будет погребена в Штатах и могила любимой останется в Лос-Анджелесе, недалеко от дома, где живут теща и тесть Константина. Для того чтобы навестить усыпальницу, Хабенскому придется пролететь полмира на самолете. Но, если требование тещи будет выполнено, артист потеряет еще и возможность видеться с сыном постоянно. Воспитанием дитя, которого так ждали Костя и Настя, займутся другие люди. Пусть и близкие. Пусть даже самые близкие. Но не он - его родной отец. Тёща Хабенского давно перебралась из России за океан. Она с мужем живет в Лос-Анджелесе. - У мамы Насти там большой дом, - рассказала Life.ru тётя Константина Хабенского Валентина Николаевна. - Она считает, что внуку там будет хорошо. Костя до последнего не верил в то, что Настенька умрёт, что сыну суждено будет остаться без матери. Он надеялся, что лечение ей поможет. А мама Кости внука вряд ли сможет забрать к себе в Петербург - она ведь уже в годах... Ванечка был для Насти и Кости долгожданным ребенком. Они поженились в 2000 году и целых шесть лет мечтали о сыне. Настя долго не могла забеременеть. Она уже почти потеряла надежду, когда ей в церкви дали совет: «Обвенчайтесь с мужем, и Бог пошлет вам сыночка!» Так и случилось: Настя и Константин обвенчались, и Господь услышал их мольбы. Сын был выстраданный: Анастасия на девятом месяце чуть не потеряла ребенка, попав в аварию в центре Москвы. Она была за рулем, когда закружилась голова. Кто тогда мог подумать, что это симптом страшной болезни?! Автомобиль Nissan Micra - подарок мужа - вылетел на тротуар. Беременная женщина чудом осталась жива... Костя сразу примчался к Насте, нежно обнимал, гладил ее живот, где нетерпеливо бил ножкой малыш. - Все будет хорошо! - шептал любящий супруг. - С тобой ничего не случится плохого... Ванечка родился спустя неделю после аварии - маме сделали кесарево сечение. Малыш весом 4 килограмма и ростом 53 сантиметра появился на свет крепким и здоровым. Но маму положили в реанимацию. Врачи заподозрили, что причина ее тяжелого состояния - злокачественная опухоль. Первую операцию Насте сделали сразу же после родов. Опухоль удалили, назначили химиотерапию. Муж по просьбе Насти привозил в палату к ней сына. Она пошла на поправку, но через два месяца опухоль выросла вновь. Анастасию прооперировали повторно. Мама Хабенского Татьяна Геннадьевна настояла, чтобы малыша срочно окрестили. Малыша при крещении нарекли Иваном - родные хотели, чтобы у него было простое русское имя. Константин Хабенский потратил на лечение жены около двух миллионов долларов. Не только все свои гонорары, но все, что брал в долг. - Костя в последнее время столько денег в лечение жены вложил, но всё напрасно! - с болью говорит тётя Хабенского. - Он до последнего надеялся, что жена излечится от страшной болезни. Все гонорары на нее тратил. Знаете, сколько стоил каждый день лечения в американской клинике? Бешеные деньги! Все надеялся, что лечение ей поможет. И влез в огромные долги... Единственную радость Константина Хабенского - его маленького сыночка Ванечку - оставят в Америке, далеко от его и папиной родины. И он вынужден с этим смириться - ведь профессия актёра связана с частыми переездами, а малышу нужны внимание и забота. Поэтому Ванечку будет воспитывать мама Насти. - Ванечка сейчас там, в далёкой Америке, у Настиной мамы, - продолжает тетя Хабенского. - Наверное, там и останется. А здесь кто его будет воспитывать? Костя работает постоянно. Ему сейчас никак нельзя отдавать ребёнка. Да и мама Насти Ванечку не отдаст.