Руслана показала свою «дикость» в родной стране (ФОТО)

Первое и одно из самых ярких выступлений прошло в Тернополе, где певица собрала аншлаг. Сразу после выступления Руслана побывала в прямом эфире на местном телеканале Smile TV, где прямо в студии принимала звонки зрителей с благодарностями за концерт. Кроме того, пребывая в Тернополе, Руслана посетила детский дом. Дети приготовили для певицы много песен и танцев, в ответ на что Руслана решила поделиться секретом успеха настоящей звезды и научила малышей некоторым элементам энергичных своих «диких» танцев. Из-за того, что во многих городах Западной Украины Руслана с концертами не была со времен победы на конкурсе «Евровидение», ее ждали повсюду. Желающих получить автограф и сфотографироваться с любимой певицей не становилось меньше даже после часа времени, посвященного поклонникам. «Я очень счастлива, что наконец могу показать новое шоу «Wild Energy» в родной стране. Спасибо всем, кто приходит на наши концерты! Спасибо за поддержку и любовь», - неоднократно повторяла певица. Новое шоу Русланы уже успели увидеть на больших сценах Баку, Софии, Гамбурга, Канн, Стамбула, Белграда и Бухареста. Летом этого года с новой концертной программой Руслана гастролировала в рамках открытого всеукраинского тура в поддержку альбома «Амазонка».