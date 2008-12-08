У Камалии случился рецидив бредовых фантазий?

8 декабря 2008, 16:01

Продюсер и мама заслуженной артистки Украины, «Миссис Мира 2008» Камалии - Инна Шмаренкова сообщила, что из-за отмены нескольких важных международных мероприятий в течение ноября-декабря певица потеряла €240 000.

По словам мамы, Камалия была вынуждена отказаться от проведения и участия в концертной программе в конкурсах «Миссис и леди Болгарии 2008», «Мисс Евразия». Еще от одного выступления вместе с Мадонной и Майклом Джексоном менеджменту певицы пришлось отказаться также в связи с плохим самочувствием Камалии. Напомним, что здоровье Камалии было подорвано еще в начале сентября, в США. Очередной рецидив случился 24 ноября в Киеве, тогда обладательнице титула «Миссис мира 2008» стало плохо и ее немедленно доставили в одну из частных клиник столицы. По словам Инны Шмаренковой, после этого случая, врачи настояли на постельном режиме певицы, как минимум, до конца года. «После поездки в Америку нам пришлось существенно сократить гастрольный график Камалии. Но она очень трудолюбива и ответственна, она не смогла подвести людей и расторгнуть такое количество договоренностей, – рассказывает мама певицы. – Несмотря на полную отдачу на съемках фильма «Веселая вдова», она еще находила в себе силы принимать участие во многих важных мероприятиях. Это очень сказалось на ее самочувствии. Вследствие чего, в конце ноября мы были вынуждены отказаться от выступления в Дубаи. На этом концерте Камалия планировала выступить вместе с Мадонной и Майклом Джексоном». Как удалось выяснить, только за одну поездку в Объединенные Арабские Эмираты «Миссис Мира 2008» должна была получить €100 000 евро. Еще €40 000 Камалия могла заработать 6-7 декабря в Болгарии, где должна была председательствовать в жюри на конкурсе «Миссис и леди Болгарии 2008». И скорее всего, заслуженной артистке Украины не удастся побывать в Пекине, где 21-26 декабря состоится конкурс «Миссис Евразия». За проведение этого конкурса и исполнение ряда песен Камалия могла бы получить еще €100 000. Какие огромные деньги и какие бешеные фантазии о выступлениях с мировыми звёздами… Очевидно, что рецидив вновь случился с популярной певицей. К чему приведёт очередное ухудшение здоровья, остаётся только догадываться… ST@RS желает скорейшего выздоровления забавной блондинке и успехов в реализации планов с Мадонной и Майклом Джексоном.

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