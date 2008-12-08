Певица Катерина отпраздновала День рождения

Катерина уже успела выпустить дебютный альбом «Параллели», мы искренне желаем ей выпустить в свет свой второй альбом. Возможно, это будет клубная музыка, так как в последнее время исполнительница работает именно над такой музыкой. В любом случае, голос остаётся прежним, потому манера исполнения никуда не пропадёт и будет и дальше радовать всех поклонников. Однажды в жизни Катерины стоял непростой выбор: ей нужно было понять куда идти учиться, быть певицей или юристом, она выбрала второе, но сейчас девушка успешно получила образование и стала той, кем мечтала. Остаётся пожелать, чтобы Катерина всегда делала правильный выбор и никогда сомнения не мешали поворачивать жизнь в правильную сторону.