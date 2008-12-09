Басков и Киркоров учинили скандал на «Песне года». Ротару в шоке

Два артиста, которые время от времени устраивают передел власти на большой сцене, стали главными звездами вчерашнего праздника в «Олимпийском». Впрочем, и праздник у них был - свой, сообщает Life. - Филипп, дорогой, что за хохлома на тебе такая, откуда? - начал дружеский допрос Николай, завидев на Киркорове наряд с вышивкой. - Красота! - Из Италии, Коля, - довольный обновкой, ответил Филипп. Кроме «расписного» пиджака (который, впрочем, может потягаться с плащом Максима Галкина - с тигром на спине), Филипп продемонстрировал еще одну новинку. - Ой, а это еще что за такое? - удивить Баскова, оказывается, еще можно. - А это привез ноу-хау, - говорил Киркоров, указывая на нечто, подобное сигарете. - Когда закуриваешь, затягиваешься, оно краснеет, а потом обратно потухает. Одними искусственными сигаретами, как известно, ни себя, ни народ не повеселишь, поэтому после умеренной дозы аперитива два артиста пустили в ход физические выкрутасы. Словно в песочнице, а не на сцене главной концертной площадки страны, Басков пролезал на коленях... под Филиппом Киркоровым. - Вы же мужчины! Взрослые мужчины! Что вы делаете? - говорила София Ротару. Кстати, певица даже на эту - одну из главных съемок сезона - пришла в плоской обуви из-за проблем с ногами. А лучше б так сделала беременная певица Макsим, которой врачи еще два месяца назад порекомендовали перейти на балетки. Тем не менее будущая мамочка, не изменяя собственным концертным традициям, вышла к публике на 10-сантиметровых шпильках. Таких, какие давно уже стали отдельным аксессуаром отечественного шоу-бизнеса. Такие, какие «вставляют». Даже тем, кто в положении. - Что, Марина, закончился триумф, скоро - «прощай гастроли»? - имел смелость довольно громко прокомментировать ее появление один из коллег по сцене. Макsим, которая в последнее время не устает твердить о свалившемся на нее счастье, сделала вид, что не слышит. У нее действительно в этот момент были дела важнее: на служебном входе молодую артистку ждала ее самая преданная поклонница. Девушка, прикованная к инвалидному креслу, прождала на улице полтора часа, прежде чем попасть в спорткомплекс, чтобы вручить рыжеволосому кумиру букет. - Спасибо, спасибо огромное, это самое трогательное внимание, которое только можно проявить! - Макsим расплылась в благодарной улыбке. - Дай вам бог счастья. ...Противоположные настроения царили в этот момент за кулисами. - Дай вам бог не встретить меня у гримерок, когда «Песня» закончится, - высказывала недовольство хозяйка вечера Алла Пугачева. Под ее талантливую горячую руку попали звукорежиссеры концерта, «стараниями» которых было сорвано выступление Леонида Агутина. Как когда-то Кристина Орбакайте на премии «Муз-ТВ», посреди песни «босоногий мальчик» зажил своей жизнью, а фонограмма продолжала жить своей. Профессионал Агутин разозлился не на шутку. Некоторым коллегам было смешно и обидно одновременно смотреть на то, как, едва фонограмма стартовала повторно, Леонид затянул трогательную песню о любви с глазами, казалось, полными ненависти. - Я б убила, честно! - безапелляционно заявила певица Жасмин, представив на минуту, что такое могло произойти с ней. С ней, к счастью, не произошло. И увы - не произошло другого: такого резкого скачка по карьерной лестницы вверх, какое продемонстрировали в финале группа «Серебро» и Дима Билан. Впервые в истории «Песни года» закрывали новогоднее шоу они - звезды нового поколения. Молодые и красивые, те, кто, не боясь, пододвигает на большой сцене мэтров, зная точно: они не обидятся.