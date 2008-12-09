Головокружения и стрессы преследуют Седокову (ФОТО)

Её участие в звёздном телешоу «Ледниковый период-3» четко показало, что экс-солистке «ВИА-Гры» нужен отдых. Несмотря на свой плотный творческий график, она ещё успевает навещать свою дочурку, каждую неделю летая рейсом Москва-Киев-Москва. И не глядя на усталость, исполнительница ещё и решила принять участие в звёздном телешоу «Ледниковый период-3». А это дополнительные колоссальные физические нагрузки, которые каждое мгновение истощают хрупкую и нежную девушку. Это сказывалось на нередких падениях певицы и травмах. Но тем ни менее, Анна Седокова сумела достойно выступать и продемонстрировала просто великолепные номера. К сожалению, певица уже выбыла с проекта, но звание самой напористой она заслужила. Близкие Ани знают, что она не привыкла жаловаться на трудности, но в последнее время ее состояние начало вызывать у них серьезные опасения. У нее часто возникают головные боли и головокружение. Усугубляло ситуацию слишком эмоциональное восприятие Анны своих неудач на проекте, она чрезмерно близко к сердцу принимала судейские высказывания в свой адрес, а низкие оценки и вовсе доводили ее до слез. Стрессовое состояние прогрессировало… Первое время Анна убеждала всех, что прекрасно справляется, но когда на глазах своих друзей она потеряла сознание, стало ясно, что с ней далеко не все в порядке. И когда отвезли в больницу, то врачи поставили диагноз – сильное физическое истощение. Анне Седоковой нужен постельный режим и отдых. Но и тут певица проявила свой горячий характер и неусидчивость, решив не валяться в постели, а отправиться в Египет. Она считает, что ничто та как не восстанавливает силы, как активный отдых с друзьями, теплое солнышко и любовь свой дочери. А в солнечном Египте она смогла хорошо отдохнуть в компании любящих друзей. ФОТО: ИА «Screen Media»