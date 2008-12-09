Вита Смачелюк: «Не будет работы – пойду в таксистки!»

9 декабря 2008, 12:03

Эту молодую актрису, снискавшую популярность после сериала «Пять минут до метро», трудно представить без ее фирменной улыбки.

И хотя путь Виты Смачелюк к славе был далеко не прост, легкий нрав и неистощимая энергия всегда выбрасывали ее на гребень волны успеха. Кино, театр, ТВ, авторалли – кажется, для нее нет ничего невозможного. В чем секрет успеха актрисы? Об этом и многом другом мы решили узнать из первых уст. - Давайте для начал уточним: вы Вика или Вита?
- Спасибо, что подняли эту тему: мое полное, оно же сокращенное, имя - Вита. Не то чтобы имя Виктория мне не приятно, просто это неправильно. При родах моя мама потеряла много крови, и врач-акушерка ее буквально спасла. В честь этой женщины меня и назвали Витой.  
- Обычно детей, которые тяжело даются, родители любят по-особому…
- Да, это так, и я очень благодарна своим родителям за то, что они меня активно развивали: отдали в музыкальную школу и на танцы. Кстати, со временем я подавала надежды в обоих направлениях. С танцевальным коллективом побывала на многих фестивалях и конкурсах. При этом всегда училась на «отлично» - благо, у меня хорошая природная память: полистав пару минут учебник, уже все знала.
- А кем хотели стать?
- Ну уж точно не актрисой! Мечтала поступить в хореографический интернат в Киеве, но родители не отпустили. В итоге после девятого класса пошла учиться… на бухгалтера. Параллельно заканчивала экстерном школу. Правда, чаще всего меня можно было встретить в актовом зале: мы готовили разные  конкурсы, КВН и т.п. А после второго курса я заявила родителям, что буду поступать в театральный. Увы, с первой попытки не получилось, поступила только через год.
- Сложно было домашней девочке в чужом городе?
- Поскольку с детства благодаря частым гастролям я была очень самостоятельной, отрыв от родителей был не таким болезненным.  
- Актерская профессия очень зависимая. Что вы делали для того, чтобы заявить о себе?
- На четвертом курсе многие впадали в панику: куда теперь, куда? Нас же так много, и все талантливые! Но я не носила свои портфолио в картотеки киностудий, не просила у режиссеров роли… На пробы приходила только, если приглашали.
- То есть, роль в сериале «Пять минутах до метро» досталась вам случайно?  
- Как сказать… В моем арсенале уже была полнометражная картина «Прорвемся», опыт работы на ТВ. Поэтому не считаю этот сериал каким-то особым прорывом для себя. Вообще, я ехала на пробы, не надеясь ни на что. У меня всегда так получается: если чего-то сильно хочу, прикладываю усилия – пиши пропало. А если - так, мимоходом, все получается!  
- И все-таки роль Жанны сделала вас популярной…
- Несомненно. Когда наш театр гастролировал по Украине, народ шел прицельно «на Жанну». Я вообще стеснительная, поэтому очень смущалась от такого количества внимания.
- Представляю, как радуется мама вашим успехам…
- Да, когда показывали «Пять минут до метро», она у меня была звездой Тульчина! Стараюсь ее не огорчать. Правда, недавно, узнав, что я курю, мама заплакала… Но я пообещала ей, что это – в смысле, курение, - когда-нибудь обязательно закончится…
- Вспоминается один из ваших первых проектов «Форт Буаяр». Туда вы тоже попали случайно?
- Представьте себе, да! А было это так… Меня вызвали на пробы в сериал «Украдене щастя», но в итоге на роль взяли другую актрису. А через некоторое время я получила приглашение от этого же канала попробоваться на ведущую «Форта Буаяр»! Попасть в эту передачу - в любом качестве! - было мечтой моего детства…
 Во Франции за две недели было снято 18 программ, поэтому страны как таковой не видела: успела побывать только в крепости Ля-Рошель – той самой, из «Трех мушкетеров». Зато как я пролетела над Парижем! (Смеется) Увидела Эйфелеву башню с борта самолета.
- Говорят, вы заядлая автомобилистка…
- О, машина – это давняя мечта и слабость. И потом, я ведь живу за городом, там без колес просто никак… К тому же, обожаю участвовать в женских авторалли. В прошлом году мы с гонщицей Ирой Протасовой даже взяли Гран-при.
- Помните свою первую машину?
- Конечно! Это был сильно подержанный Ниссан-микро, купленный на первые же заработанные деньги. Со временем я привела его в порядок, а потом поменяла на хорошую новую машину.
- Популярность помогает в «общении» с гаишниками?
- Знаете, никогда не думала, что милиционеры смотрят сериалы! Хотя, скорее всего, это жены им устраивают принудительный просмотр. (Смеется). Однажды мне нужно было оформить документы на машину. Конечно, меня узнали, и сделали все за считанные минуты. Приятно, конечно, но я не злоупотребляю этим.
- Пассажиров по пути не «подбираете»?
- Не промышляю этим, хотя в связи с нынешней экономической ситуацией мы с друзьями шутим иногда – мол, если что, можно и таксистами поработать, и пограчевать. Не пропадем!
- Путешествовать по-прежнему любите?
- Этим летом я очень много ездила. Несколько раз была в Одессе, в Крыму, в Риге со своим театром на актерских тренингах. Затем в Греции, на острове Крит.
- А какое самое любимое место из тех, где вы бывали?  
- Таиланд… Это единственное место на Земле, где я могу полностью отключиться. Там я отмечаю обычно и день рождения, и Новый год...
- Кстати, вы успели доллары отложить в чулочке – на тот же Таиланд?
- Нет, я как-то не умею копить. Есть деньги - хорошо, нет – что-то придумаю.
- Получается придумывать?
- В общем, работа есть всегда. Недавно вот была у меня небольшая роль в сериале «Доярка из Кацапетовки-2», потом в Москву ездила на съемки – эпизод, но зато в «полном метре». А вот наш театр «Ателье 16», увы, распался. Так что я теперь формально безработная, можно немного отдохнуть.  
- Ну, при вашей популярности наверняка найти работу в любом другом театре - не проблема?
- Я побаиваюсь, честно говоря… Думаю, у меня не будет той свободы, к которой я привыкла. Могут возникать проекты, от которых будет трудно отказаться.
- Вита, что вам дало участие в проекте «Телезiрка суперзiрка»?
- Во-первых, я отвлеклась от долгих съемок в «Бывшей». А во-вторых - весело провела время, раскрепостилась по поводу своего пения, познакомилась с массой интересных людей. А с Олей Лукьяненко (Ксюша из «Кадетов» - прим.авт.) дружим до сих пор, часто созваниваемся.
- У вас в этом проекте было столько образов. А в жизни любите меняться?
- Только когда чувствую, что это необходимо. Например, под конец съемок сериала «Бывшая» позвонила своему парикмахеру и сказала: «Наташа, прими меня сегодня, пожалуйста. На моих волосах столько информации, что ее просто необходимо оттуда «извлечь». В тот же день сделала короткую стрижку и перекрасилась в блондинку.
- Вы знаете, Вита, оптимизм, с которым вы относитесь к жизни, просто поражает. Скажите, неужели у вас не бывает депрессий?
- Раньше я переживала: что будет дальше, чем я буду заниматься? Потом поняла, что ситуации, подобные нынешней, это не простои, а накопление сил. Сейчас, кстати, я больше общаюсь, чем раньше, знакомлюсь с новым людьми. Хотя нынешней осенью у меня впервые в жизни была депрессия… Я отбивалась от нее буквально ногами: каждый день что-то придумывала, чем-то себя занимала, - и все бесполезно. Думала – ну что ж это такое?.. А закончилось все очень странно. Я стояла в «пробке» на Бессарабке, и вдруг пошел снег. В этот момент меня будто бы «отпустило», я ощутила, что депрессия исчезла. Потом я поняла, что снег – это некое очищение, которого требовала моя душа. И сейчас снова все отлично. Просто здорово!    

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:24
Угроза для людей и рыб: ранее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять