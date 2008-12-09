Вита Смачелюк: «Не будет работы – пойду в таксистки!»

И хотя путь Виты Смачелюк к славе был далеко не прост, легкий нрав и неистощимая энергия всегда выбрасывали ее на гребень волны успеха. Кино, театр, ТВ, авторалли – кажется, для нее нет ничего невозможного. В чем секрет успеха актрисы? Об этом и многом другом мы решили узнать из первых уст. - Давайте для начал уточним: вы Вика или Вита?

- Спасибо, что подняли эту тему: мое полное, оно же сокращенное, имя - Вита. Не то чтобы имя Виктория мне не приятно, просто это неправильно. При родах моя мама потеряла много крови, и врач-акушерка ее буквально спасла. В честь этой женщины меня и назвали Витой.

- Обычно детей, которые тяжело даются, родители любят по-особому…

- Да, это так, и я очень благодарна своим родителям за то, что они меня активно развивали: отдали в музыкальную школу и на танцы. Кстати, со временем я подавала надежды в обоих направлениях. С танцевальным коллективом побывала на многих фестивалях и конкурсах. При этом всегда училась на «отлично» - благо, у меня хорошая природная память: полистав пару минут учебник, уже все знала.

- А кем хотели стать?

- Ну уж точно не актрисой! Мечтала поступить в хореографический интернат в Киеве, но родители не отпустили. В итоге после девятого класса пошла учиться… на бухгалтера. Параллельно заканчивала экстерном школу. Правда, чаще всего меня можно было встретить в актовом зале: мы готовили разные конкурсы, КВН и т.п. А после второго курса я заявила родителям, что буду поступать в театральный. Увы, с первой попытки не получилось, поступила только через год.

- Сложно было домашней девочке в чужом городе?

- Поскольку с детства благодаря частым гастролям я была очень самостоятельной, отрыв от родителей был не таким болезненным.

- Актерская профессия очень зависимая. Что вы делали для того, чтобы заявить о себе?

- На четвертом курсе многие впадали в панику: куда теперь, куда? Нас же так много, и все талантливые! Но я не носила свои портфолио в картотеки киностудий, не просила у режиссеров роли… На пробы приходила только, если приглашали.

- То есть, роль в сериале «Пять минутах до метро» досталась вам случайно?

- Как сказать… В моем арсенале уже была полнометражная картина «Прорвемся», опыт работы на ТВ. Поэтому не считаю этот сериал каким-то особым прорывом для себя. Вообще, я ехала на пробы, не надеясь ни на что. У меня всегда так получается: если чего-то сильно хочу, прикладываю усилия – пиши пропало. А если - так, мимоходом, все получается!

- И все-таки роль Жанны сделала вас популярной…

- Несомненно. Когда наш театр гастролировал по Украине, народ шел прицельно «на Жанну». Я вообще стеснительная, поэтому очень смущалась от такого количества внимания.

- Представляю, как радуется мама вашим успехам…

- Да, когда показывали «Пять минут до метро», она у меня была звездой Тульчина! Стараюсь ее не огорчать. Правда, недавно, узнав, что я курю, мама заплакала… Но я пообещала ей, что это – в смысле, курение, - когда-нибудь обязательно закончится…

- Вспоминается один из ваших первых проектов «Форт Буаяр». Туда вы тоже попали случайно?

- Представьте себе, да! А было это так… Меня вызвали на пробы в сериал «Украдене щастя», но в итоге на роль взяли другую актрису. А через некоторое время я получила приглашение от этого же канала попробоваться на ведущую «Форта Буаяр»! Попасть в эту передачу - в любом качестве! - было мечтой моего детства…

Во Франции за две недели было снято 18 программ, поэтому страны как таковой не видела: успела побывать только в крепости Ля-Рошель – той самой, из «Трех мушкетеров». Зато как я пролетела над Парижем! (Смеется) Увидела Эйфелеву башню с борта самолета.

- Говорят, вы заядлая автомобилистка…

- О, машина – это давняя мечта и слабость. И потом, я ведь живу за городом, там без колес просто никак… К тому же, обожаю участвовать в женских авторалли. В прошлом году мы с гонщицей Ирой Протасовой даже взяли Гран-при.

- Помните свою первую машину?

- Конечно! Это был сильно подержанный Ниссан-микро, купленный на первые же заработанные деньги. Со временем я привела его в порядок, а потом поменяла на хорошую новую машину.

- Популярность помогает в «общении» с гаишниками?

- Знаете, никогда не думала, что милиционеры смотрят сериалы! Хотя, скорее всего, это жены им устраивают принудительный просмотр. (Смеется). Однажды мне нужно было оформить документы на машину. Конечно, меня узнали, и сделали все за считанные минуты. Приятно, конечно, но я не злоупотребляю этим.

- Пассажиров по пути не «подбираете»?

- Не промышляю этим, хотя в связи с нынешней экономической ситуацией мы с друзьями шутим иногда – мол, если что, можно и таксистами поработать, и пограчевать. Не пропадем!

- Путешествовать по-прежнему любите?

- Этим летом я очень много ездила. Несколько раз была в Одессе, в Крыму, в Риге со своим театром на актерских тренингах. Затем в Греции, на острове Крит.

- А какое самое любимое место из тех, где вы бывали?

- Таиланд… Это единственное место на Земле, где я могу полностью отключиться. Там я отмечаю обычно и день рождения, и Новый год...

- Кстати, вы успели доллары отложить в чулочке – на тот же Таиланд?

- Нет, я как-то не умею копить. Есть деньги - хорошо, нет – что-то придумаю.

- Получается придумывать?

- В общем, работа есть всегда. Недавно вот была у меня небольшая роль в сериале «Доярка из Кацапетовки-2», потом в Москву ездила на съемки – эпизод, но зато в «полном метре». А вот наш театр «Ателье 16», увы, распался. Так что я теперь формально безработная, можно немного отдохнуть.

- Ну, при вашей популярности наверняка найти работу в любом другом театре - не проблема?

- Я побаиваюсь, честно говоря… Думаю, у меня не будет той свободы, к которой я привыкла. Могут возникать проекты, от которых будет трудно отказаться.

- Вита, что вам дало участие в проекте «Телезiрка суперзiрка»?

- Во-первых, я отвлеклась от долгих съемок в «Бывшей». А во-вторых - весело провела время, раскрепостилась по поводу своего пения, познакомилась с массой интересных людей. А с Олей Лукьяненко (Ксюша из «Кадетов» - прим.авт.) дружим до сих пор, часто созваниваемся.

- У вас в этом проекте было столько образов. А в жизни любите меняться?

- Только когда чувствую, что это необходимо. Например, под конец съемок сериала «Бывшая» позвонила своему парикмахеру и сказала: «Наташа, прими меня сегодня, пожалуйста. На моих волосах столько информации, что ее просто необходимо оттуда «извлечь». В тот же день сделала короткую стрижку и перекрасилась в блондинку.

- Вы знаете, Вита, оптимизм, с которым вы относитесь к жизни, просто поражает. Скажите, неужели у вас не бывает депрессий?

- Раньше я переживала: что будет дальше, чем я буду заниматься? Потом поняла, что ситуации, подобные нынешней, это не простои, а накопление сил. Сейчас, кстати, я больше общаюсь, чем раньше, знакомлюсь с новым людьми. Хотя нынешней осенью у меня впервые в жизни была депрессия… Я отбивалась от нее буквально ногами: каждый день что-то придумывала, чем-то себя занимала, - и все бесполезно. Думала – ну что ж это такое?.. А закончилось все очень странно. Я стояла в «пробке» на Бессарабке, и вдруг пошел снег. В этот момент меня будто бы «отпустило», я ощутила, что депрессия исчезла. Потом я поняла, что снег – это некое очищение, которого требовала моя душа. И сейчас снова все отлично. Просто здорово!

