Топалов и Лазарев снова воссоединились (ФОТОфакт)

Съемка нового видео клипа театр-студии «Непосед» прошла накануне в одном из московских съемочных павильонов. Главными героями видео стали юные таланты-«непоседы», а также уже известные звездные выпускники коллектива - исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов. Детский музыкальный коллектив «Непоседы» был создан в 1991 году художественным руководителем Еленой Пинджоян. За время существования «Непоседы» подарили отечественной музыкальной сцене многих звезд: Лену Катину и Юлю Волкову, Сергея Лазарева и Влада Топалова, Настю Задорожную. «Не было бы их тогда в моей жизни - не стало бы меня как артиста! Участие в этом коллективе очень сильно помогло мне», - признался Топалов. К слову, активное участие в творческой жизни коллектива принимает бывший выпускник «Непосед», а ныне популярный исполнитель - Влад Топалов. «Я часто бываю у «Непосед», помогаю проводить кастинги в группы. Конечно переживаю за родной коллектив, «Непоседы» сейчас активно разрастаются по всей России, скоро появится очень много новых творческих студий. Уверен, Лена Пинджоян воспитает еще много хороших исполнителей», - говорит Влад. Популярный певец не только частый гость театр-студии «Непосед», но также креативный организатор съемочного процесса нового видео клипа «Когда придет Новый Год». «Я предложил свою помощь на уровне организации клипа, найти режиссера, утвердить сценарий, помочь с дизайном декораций и с аранжировкой песни. В итоге режиссером стал Костя Черепков, он же снимал мое видео «Perfect Criminal». Мне лично декорации напоминают фильм о Гарри Потере», - рассказал исполнитель. Сюжет видео-сказки разворачивается в сказочном городе детства. Взрослые выпускники «Непоседы» Владик Топалов и Сережа Лазарев оказываются на зимней городской улице. Их внимание привлекает обветшалая заброшенная часовня. Но это не простая часовня – войдя в нее, они неожиданно попадают в сказочную страну детства и вновь становятся маленькими детьми. Наряду со звездными артистами, в клипе также появятся еще 200 юных ребят-непосед со всей России.