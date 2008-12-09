Кузьма занялся продюсированием молодого дарования

На этот раз Кузьма готовит всем сюрприз. Специально для Яны он написал романтическую песню – «Не отпускай меня!». Очень грустная история о всем понятной ситуации, когда ты безумно любишь человека, но вместе вам не быть – именно такой является сюжетная линия дебютного клипа молодой певицы. На роль режиссера Кузьма пригласил Юрия Беденко (оператор-постановщик новогоднего фильма «Дорогие дети» для одного из ведущих телеканалов, режиссер клипа Ирины Билык «Нас нет», «Амстердам» - группа «Крематорий»). Получился очень интересный сюжет о трогательной истории любви: невеста, которая выходит замуж не за любимого человека, слезы и любовь. В клипе Яна появляется в подвенечном платье. Как профессиональная актриса, певица демонстрирует настоящую трагедию влюбленной девушки, которая навсегда прощается с любовью, но молит любимого не отпускать ее. «На нашей сцене катастрофично мало интеллектуального продукта! Зато чересчур много ширпотреба! А своими проектами я патриотично пытаюсь «вымывать» всю дрянь с нашей сцены, - говорит новоиспеченный продюсер Кузьма.