Солистка Пара Нормальных призналась в любви лидеру Red Hot Chili Peppers! (ФОТО)

В дождливое воскресенье в клубе «Hairy Lemon» лимону некуда было упасть – желающие послушать новые песни Пара Нормальных и уже любимые многими хиты, просто заполонили весь зал. И когда ребята исполнили первую песню, стало ясно, что те, кому повезло попасть в зал, правильно поступили, что не испугались непогоды. Иван Дорн кроме своих непосредственных обязанностей, взял на себя роль ведущего концерта, и также массовика-затейника и проводил конкурсы, один смешнее другого, а также баловал зрителей анекдотами. Аня, заявившая в начале концерта, что волнуется, быстро избавилась от этого чувства и спела джазовую версию бессмертной «Yesterday», продемонстрировав всю мощь своего голоса. Ваня решил не отставать и спел «Суку-любовь» Михея, чем привел в полнейший восторг группу «Антитела», очевидно больших поклонников регги. Затем Пара Нормальных блестяще исполнили кавер на «Under the bridge» калифорнийских красных горячих перцев, и выразили надежду, что очень скоро выступят с ними на одной сцене, а Аня даже призналась в любви Энтони Киддису. В концерте было много музыкальных шуток, которые вызывали гул одобрения у публики, а иногда и настоящий хохот. Но все же главным были песни Пара Нормальных, которые зрители встречали одинаково тепло, поскольку большинство знали их наизусть. Иване и Аня представили народу свою новую песню «Скандал», и показали новый видеоклип, который тоже прибавил позитива. Вопреки традициям, концерт не закончился «Хэппи Эндом» - свой главный хит Пара Нормальых спели задолго до завершения вечера. Но все просили их петь еще и еще. И даже когда Иван наконец-то объявил о завершении концерта, публика еще долго не расходилась, общаясь с музыкантами и солистами. Такой в прямом смысле слова оглушительный успех концертов Пара Нормальных становится традиционным, поскольку публика, чуткая и капризная особа, требующая к себе внимания, на концертах Пара Нормальных не чувствует себя обделенной им и с радостью отдает свои сердца замечательной команде молодых людей, которые на полных основаниях претендуют на положение лидеров романтического альтернативного рока в Украине. Пара Нормальных пообещали до нового года еще порадовать всех своих поклонников теплой и позитивной музыкой. ФОТО: ИА «Screen Media»